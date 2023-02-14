Кабінет міністрів України на своєму засіданні у вівторок, 14 лютого, призначив на посаду першого заступника міністра оборони героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Водночас уряд звільнив Івана Руснака з посади першого заступника міністра оборони України та призначив 5 заступників міністра внутрішніх справ.

Кадрові рішення Кабміну:

Призначено:

Павлюка Олександра Олексійовича першим заступником Міністра оборони України;

Драп’ятого Богдана Євгеновича заступником Міністра внутрішніх справ України;

Павліченко Катерину Володимирівну заступником Міністра внутрішніх справ України;

Сергєєва Олексія Олексійовича заступником Міністра внутрішніх справ України;

Тетерю Василя Михайловича заступником Міністра внутрішніх справ України;

Тимченка Леоніда Леонідовича заступником Міністра внутрішніх справ України;

Ящук Інну Петрівну державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України;

Музиченка Станіслава Валерійовича першим заступником Голови Державної регуляторної служби України;

Яблонську Лесю Леонідівну заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Липового Олега Олександровича заступником Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Звільнено: