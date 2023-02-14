Кабмін призначив генерал-лейтенанта Павлюка першим заступником Резнікова [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України на своєму засіданні у вівторок, 14 лютого, призначив на посаду першого заступника міністра оборони героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Водночас уряд звільнив Івана Руснака з посади першого заступника міністра оборони України та призначив 5 заступників міністра внутрішніх справ.
Кадрові рішення Кабміну:
Призначено:
- Павлюка Олександра Олексійовича першим заступником Міністра оборони України;
- Драп’ятого Богдана Євгеновича заступником Міністра внутрішніх справ України;
- Павліченко Катерину Володимирівну заступником Міністра внутрішніх справ України;
- Сергєєва Олексія Олексійовича заступником Міністра внутрішніх справ України;
- Тетерю Василя Михайловича заступником Міністра внутрішніх справ України;
- Тимченка Леоніда Леонідовича заступником Міністра внутрішніх справ України;
- Ящук Інну Петрівну державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України;
- Музиченка Станіслава Валерійовича першим заступником Голови Державної регуляторної служби України;
- Яблонську Лесю Леонідівну заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Липового Олега Олександровича заступником Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.
Звільнено:
- Руснака Івана Степановича з посади першого заступника Міністра оборони України;
- Гайдука Олега Васильовича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Котія Олександра Юрійовича з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ворону Юлію Миколаївну з посади першого заступника Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
- Посполітака Анатолія Григоровича з посади заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг України.
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