Кабмін погодив призначення трьох глав ОВА [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Кабінет міністрів України підтримав кандидатури, надані президентом Володимиром Зеленським, на посади трьох керівнків обласних військових адміністрацій.
Так, Дніпропетровською областю буде керувати - Сергій Лисак, Запорізькою - Юрій Малашко, а Херсонською областю - Олександр Прокудін.
Однак все ще не відомо, хто може очолити Київську та Сумську області.
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