Під ворожим артилерійським обстрілом вже як сім місяців живуть жителі Марганця. Кількість пошкоджених будинків у місті перевалила за тисячу, а жертвами російської армії там стали десятки людей. І підступність таких атак - це миттєвість. Реактивний снаряд летить лише три секунди. Не встигають зреагувати ані сирени повітряної тривоги, ані люди. Репортаж Олени Мендалюк далі.

Пошел черный дым, много черного дыма, боль в плече и вот эта вот девочка. Я в плече ранение получила. - Там був уламок? - Торчит в ключице один сантиметр.

Пані Олена потрапила під артилерійський обстріл у середмісті Марганця. Вона та ще троє постраждалих потрапили до лікарні. Та те, що жінка отримала поранення збагнула не одразу, бо спершу намагалась врятувати скривавлену дівчинку.

Олена, постраждала:

У девочки сразу полилась кровь, у нее пробито вообще, ну пробило плече и застрял у нее осколок, уже в больнице узнали в шее.

Медики Марганця зупинили кровотечу та стабілізували її стан. Потім поранену 11-річну дівчинку - відвезли до профільної лікарні у Дніпро. Зараз її життю нічого не загрожує. У стаціонарі травматологічного відділення досі залишається пані Олена та літня жінка.

Павло Лук'янченко, медичний директор лікарні:

У середньому стані вони, вже просяться на виписку, але ми трохи їх потримаємо, враховуючи, що у м'яких тканинах ще є по одному осколку. Життю нічого не загрожує, але наявність у м'яких тканинах осколків металевих, то потребує уваги до цих жінок.

Вытянул осколок в палец. В библию попал. Как вроде Бог отвел.

Коли осколки від реактивного снаряда полетіли у будинок пана Геннадія, він із дружиною саме обідали. Чоловік показує прошиту металевими уламками кімнату.

Прилет был в окно и в потолок. Сквозная дыра. Вот это над нами. Мы тут кушали за столом. Торшер улетел к нам в кровать. Смтрите какие тут дыры, как шрапнели. Как мы выжили я сам не знаю.

Перейти в укриття подружжя просто не встигло. Марганець загарбники обстрілюють з тимчасово окупованого Енергодару. Він за якихось сім кілометрів звідси. Снаряди прилітають за лічені секунди.

Тетяна, жителька Марганця:

А як ви вважаєте за три секунди можна сховатись? А буває таке, що залп, прильот, а потім пишуть залп. Навіть воєнні не встигають нам надавати інформацію. Там велике будівництво, яке розпочалося ще на початку війни, там вже вибиті усі вікна нові, туди вже чотири рази прилітало. Там до речі поранено літню жінку, водоканал, який за нами, там теж постійні прильоти, самій останній був тижні два тому дуже близенько прилетів. Напевне метрів 200 від нас.

Це вирва після нещодавнього обстрілу. Снаряд впав біля паркану пані Тетяни. Він увесь посічений осколками. Металеві уламки залетіли й в дім. Розбили вікно та пошматували усе в кімнаті. Родини на момент обстрілу - вдома не було.

Те, що прилетіло додому. Вони аж прям припікали. Там де ми їх знаходили, прям відеради не знаю, могло все згоріти. Я бачу і на стелі є. Там це теж прильот.

Вибиті вікна закривають плівкою та листами ОСБ, діряві дахи латають новим шифером якомога швидше, адже на дворі зима. Ремонтують і посічені паркани.

Калитка двойная, вот пробило аж сюда. С этой стороны аж вырвало.

У Марганці під постійними ворожими обстрілами жити залишаються понад 20 тисяч людей. Їхати з рідного міста - не збираються. Хтось говорить, що нікуди, хтось не може залишити господарство. Та головне - всі вони вірять у перемогу, адже українці ворогові не по зубах.

Марія, жителька Марганця: