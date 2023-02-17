Шольц закликав прискорити поставки танків Україні, пообіцяв сприяти цьому [ Редагувати ]
Джерело: DW
Канцлер Олаф Шольц закликав союзників якнайшвидше поставити бойові танки України. Заявив, що Німеччина сприятиме цьому.
Про це заявив Шольц під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
За словами Шольца, Німеччина допоможе союзникам надаючи їм логістику, поповнюючи запаси і навчаючи українських солдатів.
"Для мене це приклад того, якого лідерства люди можуть очікувати від Німеччини", - додав канцлер.
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