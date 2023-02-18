Україна відновила залізничне сполучення між польським Кросценко та українським Хировим. Час в дорозі до Перемишля тепер займатиме менше часу. І це перспективний напрямок як вантажних так і пасажирських перевезень. Христина Гашенко розкаже більше.

За новим українсько-польсько залізничним шляхом час подорожі між польськими Кросценко та Перемишлем зменшиться в 5 раз. Відстань, із 270ти кілометрів тепер складатиме всього 53.

Цей шлях українські залізничники відновлювали майже рік. Першим до станції Хирів прибуває інспекційний потяг.

Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення України:

Приблизно рік назад ми дмовилися з польськими колегами, що ми це робимо, тоді для нас це був не лише економічний, але й політичний. Важливий крок з початком війни - транзит, а саме евакуація, а саме безпекове питання вийшло на перший план . Дійсно він історичний, за такий термін.

Тепер дістатися до Європи українцям буде значно швидше. Україна отримала ще два додаткові переходи із сусідньою Польщею.

Юрій Бучко, заступник голови Львівської обласної військової адміністрації:

Цей поїзд буде налаштований на наші прикордонні села, як з Польщі, так і з сторони України. І як ми бачимо, це невеличкий поїзд на 150 місць. Це буде перший крок, а дальше по пасажиропотоку подивимося, чи будемо прибавлять і корегувати рейси.

Цим шляхом залізничники планують налагодити міжнародні вантажні перевезення. Така логістика частково розвантажить черги на кордонах.

Ярослав Федак, заступник директора регіональної філії "Львівська залізниця":

Якщо взяти в загальному потреби перевезення зернових, держава, українці, в місяць складало 5 мільйонів гривень, то ми на себе брали в межах 500-600 тисяч. Бачите, що означає залізниця, що означає порти. Це буде в 5 відсотках від загальних перевезень "Укрзалізниці".

Нове сполучення із Польщею - це 70 кілометрів відремонтованих колій, 10 мостів та 3 вокзали. Всього на роботи із бюджету "Укрзалізниці" витратили 500 мільйонів гривень.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Коли до Хирова прибуде перший потяг із Польщі - не відомо. Спочатку тут потрібно облаштувати усю необхідну інфраструктуру. Це, насамперед, відкрити митні та прикордонні пости.

До 2006 року із Польщі до Хирова по цій залізничній лінії курсували потяги. А ще місцеві жителі пригадують величезні українські склади з котрих вантажили польські вагони. Тоді чимало людей тут працювали. Міжнародне сполучення цим шляхом призупинила Польща.

Ірина Господар, жителька Хирова:

То стародавня наша гілка одна з перших, що побудована, яка йшла Перемишль - Львів. І тут море людей працювало. Ну і тепер, якщо відновили, ми надіємся, що люди будуть мати роботу. І що наш Хирів трошки підніметься із того болота.

А ще відновлене сполучення зекономить гроші на доїзд в Європу, впевнені місцеві жителі. Галина часто їздить у Краковець до рідних. Щоб дістатись до них, доводиться на автобус витрачати тисячу гривень.

Галина, жителька Хирова:

Думаю, може поїзд буде дешевше. Поїзда переважно завжди дешевше. Я думаю, що то буде дуже добре все одно. Легше сісти собі в поїзді прямо, аніж їхати добиратись.

Вигоду бачать і місцеві водії автобусів.

Іван, водій:

- Буде поїздом - і автобусами будуть. - Тобто більше будете мати заробітку? – Так.

На Львівщині планують відкрити ще один - третій, пункт перетину залізницею в Європу. У планах - сполучити колією найкоротший шлях зі Львова до Варшави.