Викладачі та студенти звернулися по допомогу до компанії, що спеціалізується на розробці інноваційних укриттів.

Інноваційне бомбосховище! В Україні розвивається проєкт зі створення смарт-укриттів. Автори мають намір перетворити старі підвали на безпечні сучасні хаби, де охочі зможуть навчатися, працювати і при цьому не ризикувати життям під час повітряних тривог. Як перетворюють стару бібліотеку на такий смарт-простір?

Бібліотека університету КПІ знаходиться у підвалі. А тому викладачі та студенти під час повітряних тривог використовують її як бомбосховище. Втім сьогодні - тут лише голі стіни та кілька стільців.

Оксана Бруй, директорка науково-технічної бібліотеки Київського політехнічного інституту ім. Сікорського:

В цьому приміщенні, воно нараховує близько 600 квадратних метрів, було книгосховище. Тут стояли стелажі, метали знизу догори і були повністю заповнені книжками. Коли відбулося повномасштабне вторгнення і ледь не щодня повітряної тривоги, то зрозуміла, що бібліотека має бути якесь безпечне місце, куди можна заховатися на час повітряної тривоги.

Якоїсь миті студенти та викладачі замислили перетворити старе бомбосховище на комфортний і багатофункціональний простір. Аби тут можна було не лише перечекати повітряну тривогу, а й попрацювати, зробити "домашку" чи навпаки -відпочити.

Оксана Бруй - директорка науково-технічної бібліотеки Київського політехнічного інституту ім. Сікорського:

По-перше, те, що це Smart-укриття, і тут можна буде і ночувати, і це не просто коворкінг, а тут будуть і душові, санітарна зона повноцінна, і кухня, тому і навіть спальні місця.

Викладачі та студенти звернулися по допомогу до компанії, що спеціалізується на розробці інноваційних укриттів. І вже отримали комп'ютерну модель - яким буде нове сховище.

Андрій Грицаєнко, студент Київського політехнічного інституту ім. Сікорського:

Концепція цього проекту полягає в дійсному оперативному перетворенні, за рахунок меблів-трансформерів, за рахунок столів, які швиденько трансформується і дуже швидко прибираються в комфортні укриття.

Компанія, що взялася перетворити стару бібліотеку в університетському підвалі на новітнє укриття, має у доробку безліч проектів в IT-індустрії. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну - взялися розробляти проекти, які будуть корисні і в умовах війни, і після.

Анастасія Войткевич, керівник проекту:

Ми хочемо зайти на територію будування укриттів, які будуть актуальними як під час небезпеки, так і під час мирного неба. Що має бути у кожному - немає таких критеріїв, мабуть, я скажу, що воно має бути просто бути комфортним. А чому не має - ми маємо розуміти, що ми не можемо порівнювати вартість укриттів, тому що першочергове все залежить від площі.

За планами розробників, укриття на базі Київської політехніки стане шаблоном для їхніх подальших проектів. Після перетворення старої бібліотеки в університеті КПІ фахівці планують створити близько двадцяти подібних підземних просторів в інших університетах України. Також свій проект смарт-шелтерів хочуть пропонувати замовникам за кордоном.