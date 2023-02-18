Евакуювалися, але не здалися. Керівники майже 80-ти підприємств із Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей вивезли свої потужності на Дніпропетровщину. З-під обстрілів врятували і працівників, і обладнання. І вже відновили виробництво на новому місці.

Наш наступний сюжет - про завод із виготовлення унікальних деталей, які вкрай необхідні об'єктам критичної інфраструктури. Дивімося.

Близько шестисот елементів за зміну! Михайло розповідає нам з чого складається його робота.

Михайло - працівник підприємства:

Нагревается в ТВЧ печи, и пошло на прес и пошел пресовать на пресу, постепенно каждую процедуру делать с гайкой.

До війни це підприємство працювало у Краматорську. Михайло - теж родом звідти. Та коли російські снаряди почали вибухати зовсім близько - завод і його працівників довелося евакуювати.

Михайло - працівник підприємства:

І тут страшно, уходить і оставлять сімʼю, ну а там это совсем было страшно. У предприятия было 2 выхода - или закрыться, или переезжать.

Дмитро - керівник підприємства:

Під час евакуації шли бойові дії. Над містом літали ракети. Є великі пошкодження нашого міста. І саме в цей час ми виконували завантаження наших автівок, нашим обладнанням. В нас пошкодженні вікна, в нас пошкоджений дах. Було дуже близько.

Евакуювати вдалося основний штат підприємства та промислові потужності - розповідає керівник. У Дніпрі знайшли приміщення і вже на новому місці Краматорський завод нарощує виробництво.

Андрій - головний технолог підприємства:

Ми продовжуємо тут ведення бізнесу, намагаємося розвиватися далі, в тому ж напрямку, що і працювали.

Тут виготовляють кріплення - різних видів і класів міцності. Їх використовують у машинобудуванні, металургії. Продукцію підприємства вкрай необхідна, зокрема, під час відновлення об'єктів критичної інфраструктури - після російських атак.

Дмитро - керівник підприємства:

Це унікальні складні кріплення, які дуже важливі у всіх сферах життя. Зокрема, вони забезпечують відновлення критичної інфраструктури - електропостачання, газопостачання. Температура їх експлуатації, це один з багатьох критеріїв - це і міцність, це і стійкість до корозій, це є спроможність бути використаним у агресивних середовищах, у кислотах якихось, це можуть бути нержавіючі кріплення.

Наразі завод працює лише на третину колишніх виробничих потужностей. Але керівники планують розширювати асортимент.

І це лише одне з підприємств, що пережили евакуацію. В обласній військовій адміністрації звітують - на Дніпропетровщину переїхали загалом близько вісімдесяти виробництв із регіонів, де тривають активні бойові дії.

Олександр Грінько - заступник директора Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Вже розпочали роботу в області, ще 4 готуються до запуску виробництва. Це представники, як легкої промисловості - виробництва одягу та взуття - так і машинубудування, устаткування. Виробники хімічної електронної паперової картонної та поліетиленової продукції.

Чиновники додають - підприємства-переселенці можуть розраховувати на будь-яку підтримку - від пошуку необхідних площь до розселення працівників.