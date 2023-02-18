Евакуювалися, але не здалися: як працює завод із виготовлення унікальних деталей, які вкрай необхідні об'єктам критичної інфраструктури [ Редагувати ]
Евакуювалися, але не здалися. Керівники майже 80-ти підприємств із Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей вивезли свої потужності на Дніпропетровщину. З-під обстрілів врятували і працівників, і обладнання. І вже відновили виробництво на новому місці.
Наш наступний сюжет - про завод із виготовлення унікальних деталей, які вкрай необхідні об'єктам критичної інфраструктури. Дивімося.
Близько шестисот елементів за зміну! Михайло розповідає нам з чого складається його робота.
Михайло - працівник підприємства:
Нагревается в ТВЧ печи, и пошло на прес и пошел пресовать на пресу, постепенно каждую процедуру делать с гайкой.
До війни це підприємство працювало у Краматорську. Михайло - теж родом звідти. Та коли російські снаряди почали вибухати зовсім близько - завод і його працівників довелося евакуювати.
Михайло - працівник підприємства:
І тут страшно, уходить і оставлять сімʼю, ну а там это совсем было страшно. У предприятия было 2 выхода - или закрыться, или переезжать.
Дмитро - керівник підприємства:
Під час евакуації шли бойові дії. Над містом літали ракети. Є великі пошкодження нашого міста. І саме в цей час ми виконували завантаження наших автівок, нашим обладнанням. В нас пошкодженні вікна, в нас пошкоджений дах. Було дуже близько.
Евакуювати вдалося основний штат підприємства та промислові потужності - розповідає керівник. У Дніпрі знайшли приміщення і вже на новому місці Краматорський завод нарощує виробництво.
Андрій - головний технолог підприємства:
Ми продовжуємо тут ведення бізнесу, намагаємося розвиватися далі, в тому ж напрямку, що і працювали.
Тут виготовляють кріплення - різних видів і класів міцності. Їх використовують у машинобудуванні, металургії. Продукцію підприємства вкрай необхідна, зокрема, під час відновлення об'єктів критичної інфраструктури - після російських атак.
Дмитро - керівник підприємства:
Це унікальні складні кріплення, які дуже важливі у всіх сферах життя. Зокрема, вони забезпечують відновлення критичної інфраструктури - електропостачання, газопостачання. Температура їх експлуатації, це один з багатьох критеріїв - це і міцність, це і стійкість до корозій, це є спроможність бути використаним у агресивних середовищах, у кислотах якихось, це можуть бути нержавіючі кріплення.
Наразі завод працює лише на третину колишніх виробничих потужностей. Але керівники планують розширювати асортимент.
І це лише одне з підприємств, що пережили евакуацію. В обласній військовій адміністрації звітують - на Дніпропетровщину переїхали загалом близько вісімдесяти виробництв із регіонів, де тривають активні бойові дії.
Олександр Грінько - заступник директора Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації:
Вже розпочали роботу в області, ще 4 готуються до запуску виробництва. Це представники, як легкої промисловості - виробництва одягу та взуття - так і машинубудування, устаткування. Виробники хімічної електронної паперової картонної та поліетиленової продукції.
Чиновники додають - підприємства-переселенці можуть розраховувати на будь-яку підтримку - від пошуку необхідних площь до розселення працівників.
по темі
Люди, які ховаються по підвалах, розповідають, що загарбники їх не лише обстрілюють, а й труять газом. Проте навіть за таких умов виїжджати готові не всі. Наш воєнкор Стас Кухарчук провів день із екіпажем підрозділу "Білий янгол". Він розповість про тих, чия місія - евакуювати цивільних.
Багатьом підприємцям довелося шукати безпечніших міст для роботи, комусь - скоротити виробництво, іншим - затягнути паски. Додалися ще перебої з електрикою. Але все можна подолати - доводять виробники та реалізатори. Олена Логінова - продовжить тему.
В розбомблених будівлях там лишаються жити кілька тисяч людей. І вони потребують допомоги. Попри обстріли волонтери з інших регіонів везуть туди найнеобхідніше. Що саме, і як ризикують українці заради підтримки співгромадян - дивіться у сюжеті "Подробиць".
Це охоплений полум'ям Вугледар. Місто перебуває під цілодобовим ворожим вогнем. Екіпаж поліції "Білий Янгол" проривається до мирних жителів.
Все частіше громадяни країни-терористки намагаються знайти варіанти як отримати паспорт іншої держави. Як вони це роблять та чи все так просто - Юрій Куций дослідив.
Герой наступного сюжету - новачок у військовій справі, молодший сержант Ігор Левченко. На Харківщині - врятував екіпаж свого танку. За мужність під час битви отримав звання Героя України.