Нові санкції США торкнуться 200 фізичних та юридичних осіб із росії - ЗМІ [ Редагувати ]
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Нові санкції, які планують запровадити цього тижня США, торкнуться приблизно 200 російських юридичних та фізичних осіб.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що до списку санкцій США будуть внесені губернатори та члени сімей російських чиновників.
WSJ повідомляє, що обмежувальні заходи будуть введені проти компаній військово-промислового комплексу, підприємств, які займаються виробництвом супутніх матеріалів, технологічних фірм, а також мереж, які задіяні в обході санкцій.
Очікується, що Міністерство фінансів США представить оновлений список санкцій по рф цього тижня.
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