Дві сотні ляльок-мотанок продадуть на благодійному ярмарку в Лос-Аджелесі. Його організують до роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну. Мета артсейлу - зібрати кошти для нашої армії.

Унікальні народні обереги в Америку передали волинські волонтери, а їм ляльки для цієї благодійної акції пересилали з усієї України. Деякі з мотанок виготовляли під обстрілами, в укриттях та на окупованих територіях. Більше про обереги, що мають допомогти нашим воякам - у матеріалі кореспондентів "Подробиць".

Ось ми завершуємо намотувати отаку традиційну ляльку-мотанку, яка виготовлена без голки.

Пані Наталія домотує останні нитки у своїй ляльці. Це - найпростіша мотанка, виготовлена за стародавніми традиціями.

Вона має елементи вишивки. От бачите, така червона калина вишита на ній, елементи українського одягу: спідниця схожа на такий літничок - традиційний для нашого Полісся.

Лялькарством майстриня займається уже більше десяти років. Зробила більше тисячі таких оберегів.

Наталія Тхоржевська, майстриня, координаторка волонтерського проєкту:

Оця лялька називається "лялька з горища". Бачите, у неї навіть волосся - це колишня пакля. Бо ж не мали ниточок, колись паклі робили, а матеріал оце -старовинні рушники. Йому вже більше ста років.

І якщо раніше мотанки могли лише дарувати, то нині їх продають. Задля доброї справи - допомоги нашим захисникам.

Ляльки мусять з цим змиритися. Вони нам пробачать.

Лише за місяць у цьому волонтерському штабі зібрали більше двох сотень мотанок майже з усієї України.

Новоронцовка селище, яке було в окупації, жіночка зі своєю донькою вони у підвалі під обстрілами плели сітки маскувальні і робили отакі ляльки. Ось ця лялька також робилася у Харкові під обстрілами. Автор її Вікторія Стефанович. Теж у підвалі.

Загалом свої роботи надіслали вісімдесят майстринь із різних регіонів України.

Наталія Тхоржевська, майстриня, координаторка волонтерського проєкту:

У кожній лялечці - частина душі її автора. За кожною лялькою - історія. Історія творення, історія самого автора. Разом з ляльками ми отримали дуже багато листів. Ну це листи-сповіді, в яких люди, як в яких умовах ці ляльки творилися, що на душі в тієї людини.

Усі ці мотанки відправили до Америки на благодійний ярмарок.

Наталія Попова, керівниця міжнародного волонтерського центру:

Зараз стає все важче і важче зібрати кошти на медицину і з-за кордону теж донатять вже менше. Такі артсейли, які проводять наші партнери, вони допомагають. Народною дипломатією допомагають підняти людей і повернути до проблеми війни, що вона в нас ще не закінчилася,

Це буде вже другий ляльковий артсейл за кордоном. Завдяки українським мотанкам на благодійних заходах в Ізраїлі вдалося зібрати дві тисячі доларів. Цього разу ляльки продаватимуть в Лос-Анджелесі. Ярмарком опікуватиметься Даніель Бондаренко. Він - медик з України, який багато років живе у Штатах. З початком великої війни він зі своєю асоціацією надіслав в Україну медичних вантажів на понад пів мільйона доларів.

Даніель Бондаренко, керівник організації Healing Scalpel:

Я дуже дякую всім жінкам, які робили ці ляльки. Ці ляльки допоможуть людям більше відчувати біль України і допомагати Україні в цей тяжкий час. Я ось маю цю ляльку зараз, яку мені подарувала пані Наталка. Ця лялька в мене як талісман. Я дякую усім Збройним силам.Ви захищаєте свободу, ви захищаєте нашу країну і хай з вами буде охорона божа.

За виручені кошти волонтери планують закупити засоби тактичної медицини.