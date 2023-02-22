Бенксі під склом, ще й з датчиками руху. На Київщині вигадали, як захистити роботи художника. Яна Танчак бачила, як працює коштовна охоронна система стріт-арту. Подивіться і ви.

Яна Танчак, кореспондентка:

Всесвітньо відомий вуличний митець в кінці минулого року намалював у Бородянці два графіті. Одне - на зруйнованій будівлі котельні дитсадка "Буратіно", інше - на спаленому російськими авіабомбами будинку. На одному зображено дівчинку-гімнастку, на іншому - хлопчика, який перемагає у дзюдо дорослого чоловіка.

Георгій Єрко, в.о. селищного голови Бородянки:

Бенксі створив ці шедеври для нас, щоб ще раз підкреслити і показати злочини, військові злочини російської федерації. І саме Бородянка зазнала значних руйнувань і всі люди Європи і інших цивілізованих країн повинні побачити те, що сталося з нашим селищем.

Ще одне зображення – "Жінка в протигазі" - Бенксі намалював на руїнах в Гостомелі. І його зловмисник намагався викрасти серед білого дня. Планував продати. Тепер крадієві загрожує до 12 років ув'язнення. Щоб більше не було таких випадків і негода не руйнувала - графіті художника вирішили захистити. На чотирьох роботах Бенксі в Бородянці, Ірпені, та Горенці встановити бездротову систему з датчиками руху, температури та вологості.

Валентин Гриценко, представник охоронної компанії:

Білий датчик він реагує на те, що якщо хтось буде намагатися по парапету лізти до картини. На інших ділянках, на яких набагато легше можна підійти, то там ще є додатковий датчик, який реагує саме під склом на те, якщо хтось буде намагатися його вдарити, розбити і так далі. І з протилежного боку висітиме ще датчик, який робить фотофіксацію.

Максим Туренко, генеральний директор охоронної компанії:

При відповідних діях зі сторони людини буде спрацьовувати сигналізація – наприклад, близько підійшов, почав трогати, або якимсь предметом почав робити дії якісь.

Практики захисту таких вуличних малюнків не існує. І ці рішення доволі складні - кажуть в охоронній компанії. Захист на чотирьох графіті коштував півмільйона гривень. Загалом всесвітньо відомий вуличний художник намалював сім графіті в Україні. Всі графіті, які з'явилися на Київщині, обласна влада планує залишити на своїх місцях. Навіть після реконструкції.

Олег Торкунов, заступник голови Київської ОДА:

Ми вважаємо, що це є нововиявлена культурно-історична спадщина і саме так ми її розглядаємо. Наступна наша позиція, що робота Бенксі має зберегтися в тому вигляді, як вона є в первинному вигляді. Все залишиться на місцях там, де вони є сьогодні. Для цього буде проведено конкурси, будуть змагання архітектурних рішень. Щоб вони вписались в місцевість і було максимально збережено.

До речі, 24 лютого - в день повномасштабного вторгнення Росії – "Укрпошта" введе в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!" - і на ній буде зображено графіті Бенксі - саме хлопчика, який перемагає у дзюдо дорослого чоловіка.