Міжнародна група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалила рішення про зупинення членства росії в організації після 20 років співпраці. Відповідна заява опублікована на сайті FATF.

Дії рф суперечать основним принципам FATF, спрямованим на зміцнення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобов'язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, яких повинні дотримуватися члени FATF.

FATF - міжурядовий орган, заснований 1989 року з ініціативи глав урядів G7. Його дії спрямовані на вироблення світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. росія стала членом FATF у 2003 році.

Призупинення членства росії в FATF не тягне за собою жодних зобов'язань і обмежень для російських фінансових інститутів.

У березні 2022 року глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни, які перебувають у FATF, виключити росію і внести її до чорного списку.

18 червня 2022 року FATF обмежила роль та вплив росії в організації. Таким чином, Москва втратила право виконувати керівні або консультативні функції, а також брати участь в ухваленні рішень щодо встановлення стандартів.

Як виключення FATF вплине на росію: