FATF призупинила участь росії в організації [ Редагувати ]
Міжнародна група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалила рішення про зупинення членства росії в організації після 20 років співпраці. Відповідна заява опублікована на сайті FATF.
Дії рф суперечать основним принципам FATF, спрямованим на зміцнення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобов'язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, яких повинні дотримуватися члени FATF.
FATF - міжурядовий орган, заснований 1989 року з ініціативи глав урядів G7. Його дії спрямовані на вироблення світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. росія стала членом FATF у 2003 році.
Призупинення членства росії в FATF не тягне за собою жодних зобов'язань і обмежень для російських фінансових інститутів.
У березні 2022 року глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни, які перебувають у FATF, виключити росію і внести її до чорного списку.
18 червня 2022 року FATF обмежила роль та вплив росії в організації. Таким чином, Москва втратила право виконувати керівні або консультативні функції, а також брати участь в ухваленні рішень щодо встановлення стандартів.
Як виключення FATF вплине на росію:
- Ускладнить ведення бізнесу з росією. Включення до списку "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки й фінансові установи повинні будуть проводити додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями.
- Для росії зменшаться можливості, щоб ухилитись від санкцій.
- Обмежить торгівлю росії зі світом.
- Буде важче отримувати платежі за експорт і здійснювати платежі за імпорт. Наприклад, коли Іран потрапив до чорного списку FATF у 2020 році, його експорт товарів і послуг скоротився приблизно на 30%.
- Відтік прямих іноземних інвестицій. Компанії зіткнулись з більшими витратами на інвестуванні в росію, а переказ коштів до країни-окупанта стане проблематичним.
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