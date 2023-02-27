У Кривому Розі правоохоронці знешкодили наркокартель, учасники якого забезпечували метамфетаміном майже всі регіони України. Про це повідомляє Національна поліція.

Понад 1 200 правоохоронців сьогодні, 27 лютого, провели спецоперацію і затримали 37 учасників злочинної спільноти "Двадцятівські", у тому числі десять лідерів.

У результаті обшуків вилучено зброю, боєприпаси, наркотики, гроші в національній та іноземній валюті. За попередніми даними, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад мільйон доларів США.

Правоохоронці впродовж року проводили документування злочинної організації, учасники якої виготовляли та збували наркотики. Оперативні розробки проводилися у суворій секретності, а про дату, час та місце проведення спецоперації знала обмежена кількість правоохоронців.

Поліцейські задокументували протиправну діяльність учасників наркокартелю, встановили місця виготовлення наркотиків і простежили способи та канали їх збуту.

Організаторами наркобізнесу були троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв’язки у кримінальному середовищі. Вони навіть заручилися підтримкою кількох медіаресурсів, через які раніше розповсюдили неправдиві матеріали про правоохоронців, котрі займаються документування злочинних наркогруп на Дніпропетровщині.

Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали "персонал" і надавали перевагу особам, які мали хороші фізичні дані та зв’язки серед осіб, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.

Аби зберегти автономію й ускладнити документування злочинної діяльності, члени відокремлених ланок майже не контактували один з одним. Таким чином затримані правоохоронцями збувачі не володіли інформацією про діяльність усього наркокартелю.

Аби забезпечити належний контроль, діяльність та безпеку діяльності злочинної спільноти, функціонувала чітка ієрархія та розподіл ролей: контроль за роботою лабораторій, їх охорона, "хіміки", "фінансисти" тощо.

Для безперебійного виготовлення метамфетаміну фігуранти організували діяльність мережі нарколабораторій в орендованих гаражних приміщеннях та у квартирі у Кривому Розі. Їх потужності дозволяли у промислових масштабах виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів. Окрім того, лідери наркобізнесу організували вирощування нарковмісних рослин і для розширення "асортименту"налагодили їх закупівлю в осіб, діяльність яких поліцейські також задокументували та припинили.

При цьому ринок збуту наркотичних засобів охоплював майже всі регіони України. Для безперебійної торгівлі фігуранти продумували логістику й облаштування пунктів зберігання: так вони через розгалужену "кур’єрську" мережу реалізовували продукцію великими та роздрібними партіями шляхом "закладок" і методом "з рук у руки".

Кошти від збуту наркотиків, а це - понад мільйон доларів США "прибутку"щомісяця, лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти "Двадцятівські", які розподіляли їх між усіма задіяними в наркобізнесі особами.

27 лютого на території Дніпропетровської області та ще в кількох регіонах держави поліцейські провели масштабну спецоперацію для ліквідації діяльності наркокартелю та затримання їх лідерів і найактивніших учасників. До проведення заходів були задіяні понад 1200 правоохоронців.

За результатами проведення понад 200 одночасних обшуків поліцейські вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, а також прекурсори. Окрім цього, вилучено 310 тисяч доларів США, 103 тисячі євро та понад 500 тисяч гривень, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, "чорнові" записи про виготовлення та збут наркотиків, дані дилерів, "клієнтів" і боржників, а також 40 автомобілів, старовинні книги та ікони.