ЄС іще на рік продовжив санкції проти лукашенка та його оточення. Йдеться про візові обмеження та заморожені активи. Уперше їх запровадили 2012-го через репресії та порушення прав людини та пізніше розширили - через співучасть у збройній агресії росії проти України.

Натомість сам лукашенко не втомлюється повторювати: будь-які обмеження - лише на користь Білорусі й країна навчилася їх обходити. Не заважають вони, мовляв, і озброюватися. Докладніше про те, на що ставить білоруський воєнпром - Ольга Жидецька.

Безпілотники, Урагани, різні набої і навіть винищувачі. Таким переліком продукції власного воєнпрому лукашенко похвалився перед глядачами офіційного пулу та силовиками, яких зібрав, щойно стало відомо, про пошкоджений на військовому аеродромі Мачулищі розвідувальний російський літак А-50.

олександр лукашенко, президент Білорусі (1994-2020рр.):

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии. Это связано с тем, что все, что нам надо (я имею в виду оружие, "железо"), мы запросто получаем из россии. А то, что касается микроэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от советского союза, и таким образом вместе с россией мы можем производить любые типы вооружения.

Ще експортувати зброю в 57 країн світу. Ба більше, найближчим часом, лукашенко може замахнутися на виробництво винищувачів, як обіцяв під час останнього візиту до путіна,

олександр лукашенко президент Білорусі (1994-2020рр.):

В правительстве готовы выйти на производство самолета Миг-25 по-моему, ну который себя хорошо в Украине показывает, штурмовик, рабочая лошадка. Готовы беларусы производить при небольшой поддержке со стороны российской федерации, технологической.

В усіх виступах і інтерв'ю лукашенко переконує - білоруська економіка попри все справляється з західним санкційним тиском. І у виробництві, якщо щось з імпорту ще не навчилися виготовляти, то це лише питання часу.

олександр лукашенко президент Білорусі (1994-2020рр.):

Сегодня специалисты говорят - "Не переживайте, передайте владим владимировычу - мы выполним все необходимое. Ну чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время мы знаем, куда нам двигаться.

Тим не менш ЄС продовжив дію персональних обмежень проти диктатора та його поплічників. І впродовж минулого року запровадив цілу низку додаткових торговельних санкцій, зокрема на деревину, метали, цемент, гумові вироби, продукцію багатьох ключових підприємств. А також заборонив ввезення до країни товарів подвійного призначення.

Усе це вилилося у майже 13-відсоткову - удвічі більшу прогнозованої - інфляцію. У підсумку звичайний споживчий кошик для білорусів здорожчав майже вдвічі. Тож лукашенко навіть запровадив безпрецедентне заморожування цін. Та жителі країни втішаються хоча б тим, що країна зберігає вигляд стабільності.

Валентина Лапко, жителька Білорусі:

Здесь мы спокойны. У нас все есть в магазинах. Не сказть, что уже так… Ну здесь споойно, да. Я думаю, что и в Минске спокойно. Ми в принципе народ маленький, мі же ничего не можем сделать правильно? Остается только верить.

Тим часом ЄС готує новий санкційний пакет проти Білорусі. До нього мають увійти обмеження щодо нафти, вугілля, металопродукції та золота. Вони відповідатимуть більшості санкцій, уже запроваджених ЄС проти росії, включно з забороною на імпорт ключових технологій і ліміти в енергетичному секторі країни. Ну а сам лукашенко від сьогодні з триденним візитом у Китаї. І на думку представників Інституту вивчення війни, окрім торгівлі та інвестицій самопроголошений білоруський президент говоритиме з керівництвом КНР про можливості обходу санкцій.