У середу, 1 березня, парламент Фінляндії підтримав законопроєкт щодо членства Фінляндії у НАТО. Про це повідомляє Yle.

Законопроєкт підтримали 184 депутатів, лише один утримався від голосування і сім були відсутні.

Сьогоднішнім голосуванням Фінляндія завершила усі внутрішні процедури, які мала здійснити для вступу до Альянсу.

При цьому країна зможе вступити до НАТО лише якщо Туреччина та Угорщина ратифікують її заявку. Усі інші члени оборонного альянсу вже це зробили.