Окупанти розбомбили залізничний вокзал у Куп'янську [ Редагувати ]
Внаслідок ударів російської армії по Куп'янську Харківської області, сталася пожежа на місцевому залізничному вокзалі. Про це повідомила ДСНС.
Вранці 5 березня після нічних ворожих обстрілів сталася пожежа у будівлі залізничного вокзалу. Її площа склала близько 50 кв.м. Вогнеборці ліквідували пожежу о 08:45. За попередніми даними постраждалих людей немає.
Рятувальники зазначають, що ворог продовжує цинічно обстрілювати житлові масиви та інфраструктуру Куп'янщини. Минулої доби рятувальники 8 раз залучались до проведення робіт, пов'язаних з ворожими обстрілами.
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