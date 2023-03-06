У Туреччині знову стався землетрус: відбулось затоплення [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
В ніч проти понеділка, 6 березня, у Туреччині стався ще один землетрус магнітудою 4,8. Він стався на півдні країни.
Внаслідок поштовхів затопило берегову лінію в провінції Хатай.
Інформації про постраждалих поки що немає.
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