В обхід санкцій. Попри експортні обмеження, які запровадив Захід, росія продовжує отримувати заборонені товари через треті країни. Авторитетне видання Bloomberg зазначає, що саме так рф отримує, наприклад, сучасні чипи та інтегральні схеми. Інформацію про залучення до схем деяких країн підтверджують і політики. Наприклад, німецькі.

Хто допомагає росії обходити санкції і як це можна зупинити? Тетяна Логунова продовжить.

Берлін, спільна прес-конференція канцлера Німеччини та прем'єра Вірменії. І одразу - незручні запитання від журналістів. Вони хочуть знати, чи обговорював Олаф Шольц із колегою інформацію, яку оприлюднило німецьке міністерство економіки. Фахівці відомства помітили - за минулий рік експорт товарів із Німеччини у Вірменію збільшився на 165 відсотків!

І за дивним збігом у рази виріс і експорт із Вірменії в росію. Чи означає це, що Єреван допомагає росії обходити санкції ЄС? Ні, це чутки - одразу заявив Пашинян. А Шольц відповів так, що ніхто нічого не зрозумів.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Звичайно, ми обговорювали це питання, чому б і ні? Ми відстежуємо економічні показники. Водночас для нас важливо не лише дивитися на цифри та пояснювати кореляції, але й гарантувати, що наші економічні санкції ніхто не обходить. Це наша вимога, і ми сподіваємося, що усі партнери дотримуються правил.

Це не так - впевнений віце-канцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек. Конкретних країн він поки не називав, утім заявив - є держави, які допомагають москві отримувати заборонені товари. Вони закуповують їх у європейських компаній, а потім експортують у росію. І це неприпустимо.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Мушу сказати щось неприємне. Має місце явний обхід санкцій, у тому числі і з боку німецьких компаній. І тут я зроблю політичну заяву: це не дріб'язкове правопорушення, воно переслідується законом. Так не можна. Україна бореться за своє самовизначення. Гинуть люди. Діяти проти зусиль Європи та Німеччини неприпустимо.

"Підозрюваних" назвали журналісти. Одразу кілька авторитетних видань припустили - допомагати росії обходити європейські санкції можуть Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Грузія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати.

Перелік товарів, які росія може отримувати в обхід санкцій, доволі різноманітний. У ньому і так званий "цивільний експорт" - компресори, насоси, транспортні засоби та запчастини до них, комп'ютери. І товари подвійного використання - чіпи та інтегральні схеми.

Як повністю унеможливити обхід санкцій - поки незрозуміло. Німці пропонують почати з компаній, які експортують товари у треті країни.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Ми повинні ретельніше котролювати кінцевого отримувача. Компанії, які експортують до третіх країн, повинні подати декларацію і вказати в ній, для якої держави призначені ці товари. Це буде декларація, яка гарантуватиме, що товари не будуть експортуватися далі в росію.

Ну а поки порушників шукають силовики. Кілька тижнів тому прокуратура Німеччини провела обшуки в компанії, яку підозрюють в обході західних санкцій - вона начебто поставляла росії електроніку на мільйони євро. А влада Нідерландів розслідує близько 30 справ, пов'язаних з порушенням експортних обмежень.