У Вишневому на Київщині один підліток загинув, а інший постраждав через удар електричним струмом на даху товарного потяга. Про це повідомила ДСНС України.

11 березня о 14:43 до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення про те, що у м. Вишневе на залізничному вокзалі, на даху товарного потяга (закритого типу), який знаходився на додатковій колії, двох підлітків 2009 року народження уразило електричним струмом.

Один з хлопців загинув на місці, а його товариш отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок. Постраждалого госпіталізовано.

Тіло загиблого підлітка з даху потяга довелося знімати рятувальникам.

За словами працівників залізниці, хлопці намагалися зробити фото на вагонах. І це, на жаль, коштувало одному з них життя.