Facebook поверне можливість обмінюватися повідомленнями всередині програми [ Редагувати ]
Соціальна мережа Facebook тестує нову функцію, завдяки якій користувачі отримають можливість листуватися особистими повідомленнями, не виходячи з додатка. Про це у блозі компанії заявив керівник соцмережі Том Елісон.
У 2014 році Facebook виділив з програми можливість обмінюватися особистими повідомленнями в окремий сервіс Messenger. Тоді засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що це зроблено для забезпечення користувачів кращим досвідом.
Ймовірно, повернення особистого листування до програми Facebook є відповіддю на посилення конкуренції з боку сервісу коротких відео TikTok, що пропонує більш простий спосіб обміну повідомленнями.
Наразі не зрозуміло, коли Facebook запустить нову функцію. Також Facebook повідомив, що щодня соцмережею користується понад 2 млрд людей - це новий рекорд для компанії.
У січні повідомлялося, що у Facebook та Instagram дозволять публікувати фото з жіночими сосками.
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