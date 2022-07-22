Соціальна мережа Facebook повертає хронологічну стрічку новин. Про це повідомляє The Guardian.

Компанія розділить стрічку новин на дві вкладки у своїх додатках для iOS та Android. За замовчуванням відкриватиметься вкладка "Головне", де алгоритми соцмережі видаватимуть найцікавіший для вас, на їхню думку, контент.

Ця система враховує тисячі сигналів, щоб допомогти позбутися безладу і ранжувати контент у тому порядку, в якому, на нашу думку, він буде для вас найбільш цінним.

Вкладка "Канали" дозволить додатково налаштувати та контролювати свій досвід використання Facebook. Зокрема, так, щоб користувачі могли бачити пости своїх друзів, груп та сторінок у хронологічному порядку.

Нові вкладки почали з'являтися в Facebook з 21 липня і стануть доступні у всьому світі впродовж наступного тижня.

Нагадаємо, що на початку травня на окупованій частині Донеччини заблокували Facebook та Instagram.