За путінську пропаганду - на лаву підсудних. У Німеччині судитимуть росіянку, яка публічно схвалювала війну рф проти України. Хто ця жінка, що і де вона казала, та яке покарання їй загрожує? Тетяна Логунова розкаже.

Пункт другий статті 140 Кримінального кодексу Німеччини передбачає покарання за заохочення або публічне схвалення протиправних дій та злочинів. І саме за цим пунктом прокуратура Кельна висунула обвинувачення громадянці росії Олені Колбасниковій. Жінка народилася в українському місті Дніпро, і нині мешкає у Німеччині і організовує проросійські акції. Суд призначили на кінець березня, він відбудеться у Кельні і, найімовірніше, що вирок буде винесений уже після першого засідання. А судитимуть Колбаснікову за кілька речень, які вона виголосила на одному із мітингів.

Це сталося 8 травня торік - у день звільнення Європи від нацизму. Коли по всій Німеччині проходили масові проукраїнські демонстрації, Колбаснікова з однодумцями організувала проросійський автопробіг, з прапорами та іншою символікою держави-агресорки. Його кульмінацією став мітинг, на якому виступала росіянка. І ось там вона і заявила, що росія - не нападник, а начебто, навпаки допомагає зупинити війну. Тобто, слово в слово повторила тезу кремлівської пропаганди. Німці трактували цю заяву, як схвалення злочину, яким згідно з міжнародним правом є ведення агресивної війни і порушили кримінальну справу. Якщо суд визнає Колбаснікову винною, їй загрожує до трьох років ув'язнення.

Справа проти Колбаснікової привернула увагу всіх німецьких ЗМІ. Адже цю жінку вважають одною із центральних фігур прокремлівської мережі агентів впливу в Німеччині. Нещодавно агентство "Рейтер" оприлюднило розслідування на цю тему. У ньому згадана і Колбаснікова, яка, за даними журналістів, підтримує тісні контакти з російськими підсанкційними організаціями, допомагала збирати гроші для російської армії та їздила на окупований росією Донбас.

Колбаснікова не єдина, проти кого порушили провадження за статтею 140 Кримінального кодексу Німеччини. Таких справ близько сотні і стосуються вони публічної демонстрації символіки путінської війни проти України - літери Z. Є вже і перші вироки для людей, які у такий спосіб підтримували російську агресію проти України, карали солідними штрафами. Від однієї до чотирьох тисяч євро.