У Києві на зупинці зарізали перехожого [ Редагувати ]
У понеділок, 13 березня, у столиці України, Києві, на зупинці вбили чоловіка. Про це повідомили в ГУ Нацполіції Києва.
За даними правоохоронців, на зупинці громадського транспорту на Повітрофлотському проспекті двоє чоловіків помітили невідомого, який тримав у руках шприц, і зробили йому зауваження.
Також чоловіки відігнали правопорушника від зупинки, проте той незабаром їх наздогнав і вдарив одного з них ножем. Від отриманого поранення житель Київської області помер у швидкій на руках у медиків.
Зловмисника затримали. Ним виявився 49-річний киянин, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нього ніж.
За умисне вбивство фігуранту загрожує 15 років позбавлення волі.
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