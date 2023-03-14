У понеділок, 13 березня, у столиці України, Києві, на зупинці вбили чоловіка. Про це повідомили в ГУ Нацполіції Києва.

За даними правоохоронців, на зупинці громадського транспорту на Повітрофлотському проспекті двоє чоловіків помітили невідомого, який тримав у руках шприц, і зробили йому зауваження.

Також чоловіки відігнали правопорушника від зупинки, проте той незабаром їх наздогнав і вдарив одного з них ножем. Від отриманого поранення житель Київської області помер у швидкій на руках у медиків.

Зловмисника затримали. Ним виявився 49-річний киянин, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нього ніж.

За умисне вбивство фігуранту загрожує 15 років позбавлення волі.