Церковний календар на квітень 2023: головні дати [ Редагувати ]
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Квітень 2023 - особливий місяць, адже ми святкуватимемо головне церковне свято вірян - Воскресіння Христове, або ж Великдень.
Головними святами квітня 2023 стануть такі:
- Благовіщення Пресвятої Богородиці
- Вербна неділя
- Великдень - Воскресіння Христове
- Радониця (Проводи)
Усі важливі свята квітня 2023
- 2 квітня - Тиждень 5-й Великого посту;
- 7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 8 квітня - Лазарєва субота;
- 9 квітня - Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя);
- 10 квітня - Великий Понеділок;
- 11 квітня - Великий Вівторок;
- 12 квітня - Велика Середа;
- 13 квітня - Великий Четвер. Таємна вечеря;
- 14 квітня - Велика П’ятниця. Розп’яття Христа;
- 15 квітня - Велика Субота. Останній день Великого посту;
- 16 квітня - Великдень, Світле Христове Воскресіння;
- 17 квітня - Перший день після Великоднього тижня;
- 23 квітня - Останній день Великоднього тижня;
- 25 квітня - Радониця, або Проводи - найголовніший поминальний день року;
- 30 квітня - Тиждень 3-й після Великодня.
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