Україна вимагає розширення зернової угоди на порти Миколаєва [ Редагувати ]
Зернову угоду потрібно розширити, зробивши її безстроковою, а також поширити її дію на порти Миколаївської області. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки ООН.
Зернова угода має бути продовжена після закінчення терміну її дії 18 березня на 120 днів, як передбачено угодою, або на безстроковий період. Її дія має бути розширена на українські порти Миколаївської області.
Напередодні, 17 березня, кремль підтвердив продовження зернової угоди на 60 днів. Продовження угоди у Москві назвали "жестом доброї волі". Інші учасники угоди, зокрема Туреччина, наполягали на продовженні угоди на 120 днів. Наразі зернова угода передбачає вивезення зерна з портів Чорноморськ, Південний та з Одеського порту.
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