Данія не допустить росію до розслідування вибухів на "Північних потоках". Про це заявив глава МЗС країни Ларс Расмуссен. Окрім Данії, незалежні розслідування ініційовані у Швеції та Німеччині.

Версії про буцімто український слід у цій справі - відкидають провідні експерти з питань морської безпеки. Які аргументи наводять? Розкаже Тетяна Логунова.

Яхта "Андромеда" - судно довжиною 15 метрів прогулянкового класу. Саме цей корабель, за даними ЗМІ, був залучений в організації вибухів на системі газогонів «Північний Потік».

Історія, яку описали журналісти кількох американських та німецьких видань, більше схожа на детектив. А сценарій такий: мовляв, торік у вересні невідомі начебто орендують цю яхту в польської фірми, яка належить двом українцям. На борт піднімається група із шести осіб - капітан, два водолази, два асистенти й лікар. Усі - українці чи росіяни, члени якогось "проукраїнського угруповання", яке ніяк не пов'язане з офіційним Києвом.

Яхта виходить із німецького порту Росток, рушає у територіальні води Данії, там водолази, буцімто, непомітно закладають вибухівку і підривають два "Північні Потоки". Після чого шістка залишає човен на крихітному данському острові Крістіансо, де яхту знаходить поліція.

Анне Марі Кофод, жителька острову Крістіансо:

Нам трохи тривожно. Наш маленький острів може стати пішаком у такій великій політичній грі. Це трохи сюрреалістично. І чи це взагалі правда? Чи це лише теорії змови? Хто стоїть за цими вибухами? Ми знаємо, що газогони підірвали, але ми не знаємо, хто це зробив.

Цього не знає і поліція Данії та Німеччини. Правоохоронці обшукали яхту, і начебто знайшли сліди вибухівки. Але хто завантажив її на судно і яку роль цей човен міг зіграти у всій цій історії поки не повідомляють.

Тетяна Логунова:

Реакція України була миттєвою. Одразу після появи відповідних публікацій у ЗМІ, офіційний Київ назвав їх дезінформацією. Президент, міністр оборони, представники Офісу Президента заявили - Україна не має ніякого відношення до підриву двох "Північних Потоків". У причетність нашої держави не вірять і провідні німецькі експерти.

Серед них і Гьоран Свістек - морський офіцер, капітан фрегату та науковий співробітник берлінського фонду "Наука і Політика". Версію, оприлюднену в ЗМІ, він вважає малоймовірною.

Гьоран Свістек, морський офіцер, експерт фонду "Наука і Політика":

У дослідженні тероризму використовують формулу, яка мені дуже подобається і пасує до ситуації. Вона складається з трьох компонентів - "можливість", "здатність" та "намір". Цю формулу можна використати, щоб перевірити правдоподібність версії про групу з шести людей, яка підірвала газогони. Почнемо з "можливості". У кого була можливість таємно організувати таку диверсію? Дістати вибухівку? Врешті-решт знайти гроші на проведення операції? Далі "здатність2 - тут проаналізуємо технічні моменти. Хто міг знайти необхідне для операції знаряддя та обладнання? Знав, де саме підривати газогони і скільки вибухівки закладати, щоб досягти бажаного ефекту? Хто тренував водолазів, адже не кожен, хто добре пірнає, має навички роботи з вибухівкою? І нарешті - "намір". Хто виграв від цього? Якої мети досяг? Якщо проаналізувати інформацію, оприлюднену в ЗМІ, за допомогою цієї формули, то мій висновок однозначний - вона неправдоподібна.

Хоча б тому, що така операція навряд чи була б під силу шести людям, у розпорядженні яких була одна яхта.

Гьоран Свістек, морський офіцер, експерт фонду "Наука і Політика":

Почнемо з вибухівки. Виходячи з масштабів руйнувань, ми бачили навіть кратер на дні моря, зрозуміло, що її було багато. Експерти підрахували, що для такої диверсії було потрібно 400 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті. Цю вибухівку треба було якось транспортувати. Як? На цьому невеликому судні? Хм, складно уявити. Потім потрібно якось її прикріпити до самих труб, тут теж потрібна якась конструкція. Далі необхідно мати детонатор, який би спрацював на глибині. Та й робота водолазів. Вони точно працювали на різних глибинах і їм були потрібні різні суміші кисню. Все це треба було продумати і мати в запасі. Плюс медичне обладнання на випадок, якщо у водолазів будуть проблеми із здоров'ям. Все це завантажили на яхту?

У причетність до вибухів країн колективного Заходу експерт не вірить. На момент диверсії газогони не працювали, а Європа взяла курс на відмову від російського газу. Непотрібні були ці вибухи й Україні.

Гьоран Свістек морський офіцер, експерт фонду "Наука і Політика":

Коли підірвали газогони, вже більше ніж пів року тривала повномасштабна російська агресія, для захисту Україні конче потрібна була підтримка та допомога США та Європи. Тож навіщо Києву цей ризик? Навіщо проводити таку складну операцію, після якої можуть залишитися сліди? Навіщо ризикувати політичним розколом з партнерами? Ні, я вважаю версію про причетність України неправдоподібною. Навіть, якщо припустити, що таку операцію українці спланували до російського нападу, то після нього вони б зупинили її проведення.

А от російський слід, навпаки, вірогідний. москва могла влаштувати диверсію під "чужим прапором". Щоб потім постійно звинувачувати у підриві газогонів когось іншого. Що вона увесь цей час активно і робить.