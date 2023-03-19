На лівому березі Херсонської області окупанти змушені часто змінювати свої локації через точні удари українських військових. Також окупанти зробили кілька неуспішних спроб наступу на Авдіївку.

Про це свідчить звіт ISW.

Луганський напрямок: війська рф намагалися просунутися біля Сватового

російські війська 18 березня намагалися просунутися вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. російські джерела продовжували стверджувати, що окупанти просунулися на захід від Гряниківки (17 км на північний схід від Куп'янська) і українські війська відійшли на західний берег річки Оскол, але ISW не може підтвердити ці заяви.

РосЗМІ також стверджували, що війська рф незначно просунулися в районі Площанки (16 км на північний захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу (приблизно в 11 км на південь від Кремінної).

Донецький напрямок: окупанти безуспішно наступали в районі Авдіївки

російські сили продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях 18 березня. У Генштабі ЗСУ уточнили, що українські сили відбивали російські атаки у північній частині Бахмута, що, ймовірно, свідчить про те, що окупанти концентрують наступальні операції у північній частині міста.

російські блогери стверджували, що бойовики ПВК "Вагнера" просунулися в промисловій зоні на півночі міста та продовжували штурми у південній та південно-західній частинах Бахмута, а також зайняли позиції в районі центрального ринку, хоча візуального підтвердження цим твердженням експерти ISW не спостерігали.

За оцінками ISW, російські війська окупували приблизно 50 відсотків Бахмута станом на 8 березня, і з того часу суттєво не просунулися. російські джерела також стверджували, що окупанти також просувалися в районі Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Крім того, російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі Авдіївки та Кам'янки (5 км на північний схід від Авдіївки).

Південний напрямок: окупанти змушені часто змінювати позиції через точні удари ЗСУ

У ВСУ повідомили, що російські війська знизили темп артилерійського вогню через річку Дніпро, а також окупанти змушені постійно змінювати позиції на східному березі Херсонської області через вогонь української артилерії.

російські війська також продовжують зводити оборонні укріплення вздовж наземних комунікацій в окупованому Криму та поблизу нього. Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни будують укріплення між Ішуном та Воїнкою на півночі Криму, а на кадрах у соціальних мережах видно великі купи дерев'яних піддонів, як повідомляється, біля мосту через річку Чатарлук між Ішуном та Воронцовкою на трасі N05 Армянськ-Джанкою-Сімферополь.