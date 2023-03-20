Благодійники з Бельгії передали Україні 12 карет швидкої допомоги: куди волонтери доправлять допомогу [ Редагувати ]
12 карет швидкої допомоги передали в Україну благодійники із Бельгії. Іноземці завезли реанімобілі, машини зі спецобладнанням для людей з вадами, а ще необхідні медпрепарати. Усю допомогу українські волонтери доправлять у медзаклади передової.
Нагадаю, за рік повномасштабної війни бельгійські волонтери допомогли постраждалим українцям на суму в 4 мільйони євро. Подробиці - далі в нашому сюжеті.
12 карет швидкої допомоги перетинають польсько-український кордон.
У колоні - 10 реанімобілів та дві машини спецпризначення. У кожній - необхідне медичне обладнання.
Катерина Богадильнікова, співзасновниця благодійного фонду "Милосердя та здоров'я":
Дефібрилятор, відсмоктувач, отам він знаходиться, є у нас кисневі балони та також наркозний апарат. Це найнеобхідніше для того, щоб надати першу домедичну і медичну допомогу
Окрім реанімобілів, бельгійські волонтери передали українським колегам 2 спеціальні машини для допомоги людям з особливими потребами.
Патрік Вандервлід, головний волонтер бельгійського благодійного фонду:
Це є система. Ми можемо її відкрити й опустити донизу, і людина зможе так потрапити всередину автівки.
Частина транспорту поїде на передову.
Катерина Богадильнікова , співзасновниця благодійного фонду "Милосердя та здоров'я":
Ми співпрацюємо з військовими й з медико-психологічним забезпеченням військових. Що ми робимо? У нас є медики, психологи, які виїжджають на бойові завдання до хлопців і дівчат, вони їх підтримують, вони їх реабілітують.
Від початку війни волонтери із Бельгії передали українцям майже сорок автівок. Усі вони працюють у прифронтових регіонах.
Олександр Яцина, засновник благодійного фонду "Милосердя та здоров'я":
Вибираємо ті лікарні, до яких, на жаль, з багатьох причин зараз держава не може справлятися з викликами, які мають ці лікарні. Наш фонд з перших днів війни постачає в ці лікарні медикаменти, матеріали знеболення продовольчі товари.
Бельгійські волонтери працюють уже понад рік, і за цей час передали в Україну допомоги на 4 мільйони євро.
Еврар Вензолен, засновник бельгійського благодійного фонду:
Наш благодійний фонд допомагає українцям, які стали жертвами війни. І це головні принципи нашої організації, яка фінансується юридичною фірмою США. Ми допомагаємо генераторами, медичним обладнанням, машинами швидкої допомоги й будемо продовжувати це робити.
Патрік Вандервлід, головний волонтер бельгійського благодійного фонду:
Ми будемо допомагати там, де це потрібно. Але ми віримо, що скоро закінчиться війна і такі організації як наша, будуть допомагати українцям на інших напрямках.
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