Від початку війни волонтери із Бельгії передали українцям майже сорок автівок.

12 карет швидкої допомоги передали в Україну благодійники із Бельгії. Іноземці завезли реанімобілі, машини зі спецобладнанням для людей з вадами, а ще необхідні медпрепарати. Усю допомогу українські волонтери доправлять у медзаклади передової.

Нагадаю, за рік повномасштабної війни бельгійські волонтери допомогли постраждалим українцям на суму в 4 мільйони євро. Подробиці - далі в нашому сюжеті.

12 карет швидкої допомоги перетинають польсько-український кордон.

У колоні - 10 реанімобілів та дві машини спецпризначення. У кожній - необхідне медичне обладнання.

Катерина Богадильнікова, співзасновниця благодійного фонду "Милосердя та здоров'я":

Дефібрилятор, відсмоктувач, отам він знаходиться, є у нас кисневі балони та також наркозний апарат. Це найнеобхідніше для того, щоб надати першу домедичну і медичну допомогу

Окрім реанімобілів, бельгійські волонтери передали українським колегам 2 спеціальні машини для допомоги людям з особливими потребами.

Патрік Вандервлід, головний волонтер бельгійського благодійного фонду:

Це є система. Ми можемо її відкрити й опустити донизу, і людина зможе так потрапити всередину автівки.

Частина транспорту поїде на передову.

Катерина Богадильнікова , співзасновниця благодійного фонду "Милосердя та здоров'я":

Ми співпрацюємо з військовими й з медико-психологічним забезпеченням військових. Що ми робимо? У нас є медики, психологи, які виїжджають на бойові завдання до хлопців і дівчат, вони їх підтримують, вони їх реабілітують.

Від початку війни волонтери із Бельгії передали українцям майже сорок автівок. Усі вони працюють у прифронтових регіонах.

Олександр Яцина, засновник благодійного фонду "Милосердя та здоров'я":

Вибираємо ті лікарні, до яких, на жаль, з багатьох причин зараз держава не може справлятися з викликами, які мають ці лікарні. Наш фонд з перших днів війни постачає в ці лікарні медикаменти, матеріали знеболення продовольчі товари.

Бельгійські волонтери працюють уже понад рік, і за цей час передали в Україну допомоги на 4 мільйони євро.

Еврар Вензолен, засновник бельгійського благодійного фонду:

Наш благодійний фонд допомагає українцям, які стали жертвами війни. І це головні принципи нашої організації, яка фінансується юридичною фірмою США. Ми допомагаємо генераторами, медичним обладнанням, машинами швидкої допомоги й будемо продовжувати це робити.

Патрік Вандервлід, головний волонтер бельгійського благодійного фонду: