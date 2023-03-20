Ціна золота перевищила $2 000 за тройську унцію вперше за рік [ Редагувати ]
Вартість золота перевищила $2 000 за тройську унцію (31,1 грама) вперше з 18 квітня 2022 року. Це випливає з даних біржі Comex. Станом на 14:15 за київським часом золото зростає в ціні на 0,72%, до $1987 за унцію.
У грудні Всесвітня рада із золота повідомила, що центральні банки різних країн закуповують золото в рекордних обсягах.
На думку аналітиків Financial Times, найбільші обсяги закупили росія та Китай. Також серед лідерів - Туреччина, Узбекистан і Катар.
Фінансові аналітики вважають, що турбулентність на світових фінансових ринках підвищила інтерес інвесторів до золота.
Цьому сприяло банкрутство 16-го за величиною банку США Silicon Valley і меншого Signature Bank, що спричинило занепокоєння інвесторів щодо стану та стійкості світової банківської системи.
Напередодні Національний банк Швейцарії оголосив про злиття двох найбільших і найстаріших банків країни - UBS та Credit Suisse.
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