Вартість золота перевищила $2 000 за тройську унцію (31,1 грама) вперше з 18 квітня 2022 року. Це випливає з даних біржі Comex. Станом на 14:15 за київським часом золото зростає в ціні на 0,72%, до $1987 за унцію.

У грудні Всесвітня рада із золота повідомила, що центральні банки різних країн закуповують золото в рекордних обсягах.

На думку аналітиків Financial Times, найбільші обсяги закупили росія та Китай. Також серед лідерів - Туреччина, Узбекистан і Катар.

Фінансові аналітики вважають, що турбулентність на світових фінансових ринках підвищила інтерес інвесторів до золота.

Цьому сприяло банкрутство 16-го за величиною банку США Silicon Valley і меншого Signature Bank, що спричинило занепокоєння інвесторів щодо стану та стійкості світової банківської системи.

Напередодні Національний банк Швейцарії оголосив про злиття двох найбільших і найстаріших банків країни - UBS та Credit Suisse.