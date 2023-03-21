У вівторок, 21 березня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО вважають, що Китаю варто розуміти українську сторону у її боротьбі з російською агресією. Також офіційний Пекін має особисто зв'язатися із президентом Володимиром Зеленським. Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі.

Столтенберг, коментуючи питання щодо переговорів Сі Цзіньпіня і путіна в москві, сказав:

Китаю потрібно почати розуміти українську сторону конфлікту і зв'язатися особисто з президентом Зеленським.

Генсек НАТО застеріг, що Китай не повинен постачати озброєння росії, оскільки це буде підтримкою необґрунтованої агресії і тільки затягне конфлікт.