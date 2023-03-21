"Китай має зв'язатися особисто із Зеленським" - генсек НАТО [ Редагувати ]
У вівторок, 21 березня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО вважають, що Китаю варто розуміти українську сторону у її боротьбі з російською агресією. Також офіційний Пекін має особисто зв'язатися із президентом Володимиром Зеленським. Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі.
Столтенберг, коментуючи питання щодо переговорів Сі Цзіньпіня і путіна в москві, сказав:
Китаю потрібно почати розуміти українську сторону конфлікту і зв'язатися особисто з президентом Зеленським.
Генсек НАТО застеріг, що Китай не повинен постачати озброєння росії, оскільки це буде підтримкою необґрунтованої агресії і тільки затягне конфлікт.
Ми бачимо, як Китай і росія стають ближчими - в економічному, військовому та інших планах. Зустріч у москві - частина наміченого шляху зі зближення та зміцнення зв'язків між цими країнами.
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