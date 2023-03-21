"Деколонізація топонімів": Рада заборонила давати географічним об'єктам проросійські назви [ Редагувати ]
Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє присвоювати географічним об’єктам в Україні назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Рада підтримала "деколонізацію топонімів" (№7253).
Зокрема, забороняється присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують росію або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику радянського режиму.
У пояснювальній записці йдеться, що слідом за декомунізацією в Україні має відбутися деімперіалізація чи деколонізація та повне відновлення української історично-національної топоніміки, "спотвореної до невпізнанності та стертої з нашої мапи колишнім тоталітарним режимом".
На всіх етапах існування імперсько-російська та радянсько-комуністична системи продумано нав’язували на теренах, де їм вдавалось укоренитися, свої політоніми й топоніми, русифікуючи в такий спосіб місцеве життя та розчиняючи корінну ідентичність в імперському наративі. Українцям судилося практично всюди на своїй землі побачити маркування Москвою української території топонімами, які були чужинськими для нас і підміняли нашу національну самобутність.
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