Китай не дасть зброю росії: Подоляк пояснив причину [ Редагувати ]
Китай не надасть росії зброю, бо в цьому немає сенсу. Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк під час телемарафону "Єдині новини".
"Китай точно не буде давати зброю. Немає сенсу давати зброю країні, яка програє війну", - сказав Подоляк.
За його словами, у випадку програшу росії в війні проти України, Китаю доведеться нести відповідальність за надання зброї.
"Тим більше він (Пекін - ред.) порушить своє законодавство та статут ООН, бо Китай не може передавати зброю агресору", - наголосив радник.
по темі
В України та Збройних сил достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахму
Ім'я військового ЗСУ, якого російські окупанти захопили в полон та розстріляли за слова "Слава Україні!", практично встановлено
Подоляк розповів, що є головними пріоритетами цією весною
Подоляк відповів на заяви білоруського диктатора олександра лукашенко щодо підриву російського літака А-50
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прореагував на скандальну рекламу елітного бренду одягу