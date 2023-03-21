Китай не надасть росії зброю, бо в цьому немає сенсу. Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк під час телемарафону "Єдині новини".

"Китай точно не буде давати зброю. Немає сенсу давати зброю країні, яка програє війну", - сказав Подоляк.

За його словами, у випадку програшу росії в війні проти України, Китаю доведеться нести відповідальність за надання зброї.

"Тим більше він (Пекін - ред.) порушить своє законодавство та статут ООН, бо Китай не може передавати зброю агресору", - наголосив радник.