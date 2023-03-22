У Криму знову зламали радіоефір. На пропагандистських російських радіостанціях в окупованому Криму хакери транслювали попередження про те, що може перерватися повідомлення з "материковою територією рф" та закликають готуватися до евакуації.

Відео з'явилося в Telegram-каналах.

Також в радіоефірі пропонують мешканцям Криму зібрати тривожну валізку, запастися пальним і їжею.

Призначена рф "влада Криму" вже заявила про злом і ліквідацію його наслідків.

Нагадаємо, 23 лютого на радіохвилях у низці районів півострова – Алушта, Білогірськ, Джанкой, Судак – транслювали звернення начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова та гімн України.

російські ЗМІ не уточнили, про що саме говорив Буданов в ефірі, однак заявили, що в зверненні були "погрози". Радіомовлення перервали. Окупанти стверджують, що в Сімферополі та Севастополі зламати ефір не вдалося.