"Збирайте тривожну валізу": у Криму зламали радіоефір (відео) [ Редагувати ]
У Криму знову зламали радіоефір. На пропагандистських російських радіостанціях в окупованому Криму хакери транслювали попередження про те, що може перерватися повідомлення з "материковою територією рф" та закликають готуватися до евакуації.
Відео з'явилося в Telegram-каналах.
Також в радіоефірі пропонують мешканцям Криму зібрати тривожну валізку, запастися пальним і їжею.
Призначена рф "влада Криму" вже заявила про злом і ліквідацію його наслідків.
Нагадаємо, 23 лютого на радіохвилях у низці районів півострова – Алушта, Білогірськ, Джанкой, Судак – транслювали звернення начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова та гімн України.
російські ЗМІ не уточнили, про що саме говорив Буданов в ефірі, однак заявили, що в зверненні були "погрози". Радіомовлення перервали. Окупанти стверджують, що в Сімферополі та Севастополі зламати ефір не вдалося.
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