А кремлівський диктатор тим часом приймав дорого гостя - Сі Цзіньпін завершив свій візит до москви - перший за останні два роки й за час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Минулося без гучних заяв, як і прогнозували політичні оглядачі. Однак це не зменшує ваги цієї поїздки, яку на Заході сприйняли як сигнал про наміри Пекіну.

Тож як минув візит, і які висновки варто зробити Україні? Далі в матеріалі Ольги Жидецької.

Під урочисту музику на червоних із золотом доріжках керманичі росії й Китаю зустрілися в парадній залі Кремля.

У москві дуже постаралися, щоби прийняти китайського лідера з максимальною помпою. росія, яка дедалі глибше поринає в міжнародну ізоляцію, щосили демонструє - таки має вагомих і шанованих партнерів.

володимир путін, президент росії:

Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера нашей страни. Наши государства слаженными усилиями удерживают высокую динамику взаимной торговли…

І справді, після запровадження західних санкцій Китай став головним покупцем здешевілої російської нафти. Водночас москва планує збувати китайцям і газ, від якого відмовився ЄС. Це частина домовленостей об'єднаних у межах спільної заяви, цитую: "Про поглиблення відносин усеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії, що вступає в нову епоху".

Та увага всього світу прикута цими днями до москви - через Україну. З якими меседжами приїхав до Кремля голова КНР? Чи виступить з відкритою підтримкою путіна? Чи надасть зброю? Сі Цзіньпін по-східному незворушний.

Сі Цзіньпін, голова КНР:

В українському врегулюванні ми послідовно дотримуємося принципів Статуту ООН і займаємо об'єктивну та неупереджену позицію. Ми активно сприяємо примиренню та відновленню переговорів. Наша позиція базується на самій суті питання і на правді. Ми завжди за мир і діалог. Ми твердо стоїмо на правдивій стороні історії.

Поїздка до росії стала першим закордонним візитом Сі Цзіньпіна після переобрання на третій термін. На кремль керманич КНР робить зовнішньополітичну ставку - до москви китайська делегація привезла оголошений раніше власний мирний план припинення війни в Україні. І путін його схвалює.

володимир путін, президент росії:

Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем "мирного плана" созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.

Пекін радий би приміряти на себе роль посередника в мирних перемовах. І кремль проштовхує цю ідею. Однак на Заході до неї ставляться скептично. Позаяк сам візит Сі до москви свідчить про підтримку курсу путіна, а отже, заангажованість. Та ще й кидає виклик зусиллям США та ЄС щодо ізоляції російського диктатора

Ентоні Блінкен державний секретар США:

Якщо Китай відданий підтримці припинення війни на основі принципів статуту ООН, як це передбачено в першому пункті його плану, він може взаємодіяти з президентом Зеленським та Україною на цій основі та використовувати свій вплив, щоб змусити москву відступити.

І у Вашингтоні, і в НАТО відзначають: москва і Пекін останнім часом показують демонстративне зближення. Однак західні спостерігачі впевнені - про пряму військову підтримку кремля з боку КНР поки не йдеться.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю росії, але ми відзначили деякі ознаки того, що такий запит з боку росії був. І це питання, яке розглядає китайська влада. Тому наше послання у тому, що Китай не повинен надавати смертоносної допомоги росії.

Політологи відзначають - від цього візиту не чекали ані сенсацій, ані гучних заяв. І поки дії Пекіна цілком відповідають канві його політики - відстороненої підтримки дружнього режиму. А за кучерявими висловлюваннями східної дипломатії ховається здоровий прагматизм. У якому економічний інтерес торгувати з Заходом переважає над вигодами співпраці з рф.

Володимир Фесенко, політолог:

Китай має продемонструвати, що він у грі. Що війною між росією та Україною опікується не тільки Захід - США, ЄС або умовно нейтральні посередники - це Туреччина, ООН. Інший сигнал, який надсилає цим візитом Сі Цзіньпін - Китай буде підтримувати росію. росія є інструментом і ресурсом для Китаю на майбутнє. Вони будуть допомагати, умовно кажучи, по чайній ложці, потрошку, але так, щоби вони цю війну не програли.

Тим часом лідера КНР не проти зустріти й в Києві. Володимир Зеленський запросив китайських високопосадовців обговорити власний мирний план для закінчення війни в Україні. Офіційної відповіді з Пекіну поки не було. Але, за джерелами «Файненшл Таймс», Сі Цзіньпін таки планує зателефонувати українському президентові.