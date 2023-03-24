Україна в односторонньому порядку передала росії всіх важкопоранених полонених (фото, відео) [ Редагувати ]
Україна в односторонньому порядку передала росії всіх важкопоранених полонених, захоплених з початку повномасштабної війни, яких можливо було транспортувати. Про це повідомив Координаційних штаб з питань поводження з військовополоненими.
Скільки саме поранених військовополонених повернули до рф, не повідомляється.
Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні. У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.
Водночас держава-агресорка досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.
Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі.
Нагадаємо, 24 березня Україна повернула тіла 83 полеглих захисників.
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