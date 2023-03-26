У Кропивницькому допомоги фахівців потребують кілька службових собак, які вже у поважному віці.

Рятівники чотирилапих у білих халатах! Фахівці "Першого військового ветеринарного шпиталю" надають медичну допомогу місцевим службовим собакам. Нині в Україні це єдиний такий підрозділ. Завдяки реанімобілю працює вздовж лінії фронту та виїжджає за потреби у різні міста України. Його фахівці оперують та лікують поранених службових собак. Репортаж Олени Бринзи.

Так фахівці "Першого військового ветеринарного шпиталю" надають допомогу у Кропивницькому службовій бельгійській вівчарці Алі. У неї епілептичні напади, тому поліцейські й звернулись по допомогу.

Володимир Білецький, військовий ветеринарний лікар:

Непритомніє і трусить. Зараз ми готуємо, прокапаємо, знімем синдром і дальше приймемо рішення: чи ми будемо оперувати її тут, чи ми будемо оперувати у себе на базі.

Цей військовий ветеринарний шпиталь створили у 2018 році на базі Хмельницької клініки. Завдяки реанімобілю фахівці можуть виїжджати та допомагати тваринам вздовж лінії фронту та в різних регіонах.

Тимофій Загородний, військовий ветеринарний лікар:

Він предназначений для того, щоб у тяжких тварин були умови для їх перевезення, надати їм першу допомогу. Немає, на жаль, умов в тих прифронтових зонах, щоб їх елементарно прооперувати, ліки потрібні не завжди там можна знайти.

Кирило Чумаков, головний лікар "Першого військового ветеринарного шпиталю":

Ми довго привикали до касок, до бронежилетів, до зброї, це тяжко було, ви знаєте якось так лікарям привикнути, у нас практично нерозвинута військова ветеринарна медицина, приходилось оперувати і в бліндажах, і в окопах, і оці очі, бачте, ви ж ніколи не забудете цей погляд, бо ця істота ніколи не предасть.

За час роботи шпиталю ветлікарям вдалось врятувати більше восьми тисяч тварин, і серед них є не лише службові собаки.

Кирило Чумаков, головний лікар "Першого військового ветеринарного шпиталю":

Коли ми були в Бучі, обстрєли і підходять дві такі дівчинки з такими бантами здоровими, жовтий і блакитний бантик, гарно так, така малюсєнька кнопка і приносять лисеня обгорівше і кажуть, а хто тут військовий айболит, ми кажем: ми. Полічіть нам лисицю, ми зашили, в Хмельницький привезли, така красуня зараз, так і назвали Буча, от вона у нас так і живе в шпиталі гуляєм з нею, кормим, любим її.

У Кропивницькому допомоги фахівців потребують кілька службових собак, які вже у поважному віці. Також ветеринари оглянули усіх чотирилапих співробітників кінологічного центру, а це майже три десятки собак.

Артем Матвєєв, начальник кінологічного центру ГУ НПУ у Кіровоградській обл.:

Допомагають нам, роблять аналізи нашим собакам, попереджають, можливо, якісь хвороби на ранніх стадіях, це дуже важливо, бо наші собаки допомагають в розкритті злочинів і правопорушень і якщо це буде здорова собака, доглянута собака, які вони в принципі у нас і є, то вони будуть робити свою роботу тіки краще.

На рахунку цих службових собак - десятки розкритих злочинів, знайдених людей та вибухівки.