З росії після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну почали масово виїжджати відомі вчен. Про це пише російське видання "Проект".

Журналістам вдалося встановити імена 28 вчених, які залишили рф після початку повномасштабної війни. Серед них - академік РАН, президент Московського математичного товариства Віктор Васильєв, член-кореспондент РАН Юрій Ковальов, професори РАН Сергій Попов та Олександр Марков.

"Проект" зазначає, що фахівців, які поїхали, набагато більше. Зокрема, лише організація Scholars at Risk вивезла з росії 200 осіб, а ще 62 вченим допоміг виїхати німецький фонд Олександра фон Гумбольдта.

Крім того, у телеграм-чатах для вчених, які потребують релокації, зараз перебувають понад шість тисяч людей.

Також, за даними журналістів, після початку повномасштабної війни багато російських вишів втратили десятки викладачів.

Зокрема, в одному з підрозділів Вищої школи економіки - Інституті гуманітарних історико-теоретичних досліджень - звільнилося 60% співробітників, розповів екс-директор підрозділу Олексій Плєшков. Колишній професор НДУ ВШЕ Костянтин Сонін вважає, що загалом вуз втратив не менше 150 викладачів.

Одним із російських вишів, який найбільше постраждали від війни в Україні, став Сколківський інститут науки та технологій, орієнтований на партнерство з закордонними навчальними закладами.

Зокрема, після початку повномасштабного російського вторгнення Сколтех залишили майже всі іноземні та багато російських професорів та студентів.

Нагадаємо, колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт закликав євреїв тікати з росії.