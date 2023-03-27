У росії заявили про першу стадію епідемії ВІЛ у дев'яти регіонах [ Редагувати ]
Перша стадія епідемії ВІЛ-інфекції зафіксована у дев'яти регіонах Росії, третя стадія, за якої заражено понад 1% вагітних, - у 27 суб'єктах країни.
Про це заявив керівник Спеціалізованої науково-дослідної лабораторії епідеміології та профілактики СНІД ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду Вадим Покровський.
Загалом виділяють три стадії епідемії ВІЛ-інфекції:
- початкова - це поодинокі випадки,
- концентрована - коли заражено понад 5% будь-якого контингенту (чоловіки, які мають секс із чоловіками, наркоспоживачі, секс-працівники, ув'язнені),
- генералізована - коли інфіковано понад 1% вагітних.
Девять регионов у нас начальные, это в основном небольшие национальные республики, 48 - концентрированные, то есть как минимум пять процентов, а то и больше наркопотребителей там инфицированы ВИЧ, и 27 - генерализованная стадия.
Фахівець уточнив, що в Іркутській області 2,6% вагітних мають ВІЛ-інфекцію. Інфіковано ВІЛ 10% російський ув'язнених.
Нагадаємо, через російське вторгнення в Україну третина ВІЛ-інфікованих у нашій країні перестали отримувати допомогу.
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