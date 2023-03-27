Ракетний удар по Слов'янську: кількість загиблих зросла, поранені 25 людей (відео) [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Слов'янську на Донеччині зросла до двох. Постраждали, за даними Офісу генпрокурора України, щонайменше 25 осіб. З них п'ять перебувають у тяжкому стані.
27 березня 2023 року війська РФ обстріляли центр м. Слов’янська ракетами С-300.
Вибуховою хвилею та уламками снарядів пошкоджено 6 приватних домоволодінь, 3 багатоповерхові будинки та 15 автомобілів.
Наразі на місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці. Триває розбір завалів.
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