Кабінет міністрів удосконалив порядок виплати грошової компенсації для придбання житла ветеранами бойових дій та членами їхніх сімей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Зокрема, Кабінет міністрів, розглянувши ініціативу Мінветеранів, надав право на отримання грошової компенсації для придбання житла ветеранами війни з інвалідністю I-ІІ групи, яка настала внаслідок військової агресії рф проти України, та родинами загиблих (померлих) захисників.

Нововведеннями також передбачено створення механізму реалізації права на отримання грошової компенсації громадянами, яким подібні виплати були призначені у 2018-2022 роках, і до цього часу не виплачена, та які після повномасштабного вторгнення ЗС рф вимушено перемістилися з території, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окупована росією.

У 2023 році профільне міністерство планує розподілити субвенції з держбюджету на виплату грошової компенсації за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,5 млрд грн двічі - в квітні та червні. Міністр Юлія Лапутіна розхраховує, що подібні нововведення матимуть позитивний результат як для ветеранів та їхніх родин, так і для держави, яка зацікавлена в правильній адаптації та забезпеченні житлом захисників.

Очільниця Мінветеранів також розраховує, що у 2023 році житлом за рахунок коштів держбюджету буде забезпечено більше ніж 2000 ветеранів та родин загиблих героїв.