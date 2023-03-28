Частина Одеси та області залишились без світла [ Редагувати ]
В Одесі через погіршення погодних умов - аварійне відключення високовольтної лінії, що призвело до проблем з енергопостачанням в Одесі та Одеській області. Про це повідомляє компанія ДТЕК Одеські електромережі.
Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони. Наразі виведено з ладу 134 трансформаторні підстанції, 9 повітряних ліній. У ліквідації наслідків задіяні 11 бригад, а це - 22 працівники та 11 одиниць техніки.
Станом на 10:00 через негоду залишилися без світла 28 населених пунктів в області.
Сильні пориви вітру також призвели до тимчасового знеструмлення високовольтної лінії, що живить Київський та Малиновський райони Одеси. Енергетики оперативно полагодили обладнання та поступово повертають світло до будинків одеситів.
"Думська" повідомляє, що негода звалила в Одесі п'ять дерев та велику гілку, які заблокували кілька маршрутів електротранспорту, у тому числі трамваї №1,7 та 28. Ніхто не постраждав, але це створило проблеми для місцевого населення. Крім того, в Одесі є проблеми із водопостачанням.
Напередодні українців попередили про стрімке погіршення погоди. Очікується сильний вітер, мокрий сніг та ожеледиця, які можуть призвести до порушення руху транспорту.
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