Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що країни Заходу запровадять жорсткіші санкції проти білорусі, якщо рф розмістить там свою ядерну зброю. Про це повідомляє Sky News.

За його словами, якщо плани російського диктатора володимира путіна перекинути частину ядерної зброї на територію білорусі реалізують, Мінськ зіткнеться з додатковими обмеженнями.