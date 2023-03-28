Розміщення ядерної зброї: Польща анонсувала жорсткіші санкції проти білорусі [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що країни Заходу запровадять жорсткіші санкції проти білорусі, якщо рф розмістить там свою ядерну зброю. Про це повідомляє Sky News.
За його словами, якщо плани російського диктатора володимира путіна перекинути частину ядерної зброї на територію білорусі реалізують, Мінськ зіткнеться з додатковими обмеженнями.
Рівень санкцій буде набагато жорсткішим для режиму лукашенка.
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