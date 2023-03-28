"Це дасть рф можливість закріпитися": Блінкен про заклики припинити вогонь в Україні [ Редагувати ]
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що завчасне припинення вогню в Україні може бути використане росією на свою користь.
Всі ми повинні бути свідомими та усвідомлювати, що коли ми закликаємо до припинення вогню, з найкращими намірами до заморожування конфлікту, це дасть можливість рф закріпитися і підготуватися до подальшої атаки.
Блінкен наголосив, що наразі всі хочуть, щоб гармати замовкли, проте до цього не можна йти найлегшим шляхом.
Ніхто більше ніж український народ не хочемо миру, але потрібно досягти справедливого та тривалого світу.
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