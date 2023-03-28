Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що завчасне припинення вогню в Україні може бути використане росією на свою користь.

Всі ми повинні бути свідомими та усвідомлювати, що коли ми закликаємо до припинення вогню, з найкращими намірами до заморожування конфлікту, це дасть можливість рф закріпитися і підготуватися до подальшої атаки.

Блінкен наголосив, що наразі всі хочуть, щоб гармати замовкли, проте до цього не можна йти найлегшим шляхом.