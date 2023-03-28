Підтримка України триває по всім фронтам. У Німеччині запустили платформу з відбудови України. Це віртуальний майданчик, на якому інвестиції та допомогу можуть запропонувати всі охочі. Як це працює? Та скільки грошей готовий виділити офіційний Берлін? Розкаже Тетяна Логунова.

Не чекати закінчення війни, а готуватися до відбудови України вже зараз - це позиція, яку офіційний Берлін сформулював у перші тижні після повномасштабного нападу росії на нашу державу. Німці ініціювали й провели кілька міжнародних конференцій з цього питання. Нині ж презентували онлайн-платформу з відбудови України. Розробив і запустив цей віртуальний майданчик німецький уряд, а відповідає за його роботу міністерство економічного розвитку.

Свенья Шульце, міністр економічного розвитку Німеччини:

У нас у всіх спільна мета і візія - відбудова вільної та європейської України. Мене часто питали й питають: я хочу допомогти українцям, як це зробити? До кого звернутися? Саме тому і виникла ідея створити німецьку платформу з відбудови України. Таку собі, першу інстанцію для охочих допомогти.

Нова платформа - це місце, де свої інвестиції та іншу допомогу можуть запропонувати усі охочі. Великі корпорації та невеличкі приватні підприємства, представники земель, міст та комун, небайдужі німці та активісти української діаспори, фахівці у тій чи іншій галузі. Наприклад, лікарі, енергетики, соціальні працівники. Тобто, усі, хто і може долучитися до цієї масштабної місії. Учасники платформи будуть обмінюватися інформацією, координувати свої зусилля і зустрічатися в онлайні. У планах проведення спеціалізованих форумів, семінарів та воркшопів. Перший захід відбудеться вже у квітні.

Свенья Шульце, міністр економічного розвитку Німеччини:

Зараз дуже важливо дивитися у майбутнє. Переходити від короткострокової допомоги, на кшталт, постачання генераторів до довгострокової відбудови. Адже цей процес має величезне психологічне значення. Той, хто вірить у краще майбутнє і над ним працює, легше переживає складні часи.

Олексій Макеєв посол України в Німеччині:

Відбудова України почнеться не після нашої перемоги, вона починається зараз. Можливо, ви бачили новини з України - будинки, мости, лікарні, які були зруйновані російськими ракетами у перші тижні війни, вже відбудовані. Люди повернулися у свої домівки, лікарні запрацювали. Це вже відбудова. Ми не можемо гаяти час.

Для великої післявоєнної відбудови України будуть потрібні великі гроші. За останньою оцінкою Світового банку, мова йде про 411 мільярдів доларів. З них 14 мільярдів Україні необхідні вже в цьому році для реалізації першочергових завдань. Пріоритетів п'ять - енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування. Партнери допомогти готові. Водночас очікують від України нульової толерантності до корупції.