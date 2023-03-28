Психологічна реабілітація. Про неї говорять багато, адже вона не менш важлива, ніж медична. На Рівненщині, приміром, для військових проводять арттерапію. Це, за словами психологів, допомагає ветеранам адаптуватися до мирного життя.

Крім того, творчість військових допомагає армії. Картини продають на виставках, а гроші спрямовують на допомогу ЗСУ. На майстер-класі з арттерапії побувала моя колега Сніжана Сидорук.

Це буде фон. Це буде стіл, на якому стоять келихи пива. Ну і саме пиво.

Максим свою майбутню картину виводить лівою рукою. Праву хлопцеві покалічила ворожа міна, коли його бригада намагалася звільнити Кремінну.

Максим Проскуряков, військовослужбовець:

Я надавав другу допомогу. В нього була дирка під ключицею. От і був прильот. Так я сидів. Мені прилетіло от сюди і звідси вийшло. У мене ще травма коліна. Мені вирвало тут трошки кістки.

Хлопцеві - 21. Він з Тернопільщини. За фахом - агроінженер. Три роки жив у Польщі. З початком великої війни - записався у військо, хоча до цього навіть не проходив строкової служби.

Максим Проскуряков, військовослужбовець:

Мені дуже шкода тих хлопців, які там воюють , в яких є жінки, діти. Так як в мене нікого немає, то якби це мене і сподвигло. Захищати країну комусь треба.

Ще місяць тому він тримав у руках кулемет, а тепер - пензлик. Це вже третя картина Максима. Її малює своєму другові. Хоче передати особисто, коли повернеться до рідного Кремінця.

Це перша моя картина. Намалював морський пейзаж, яхту на морі. Я переважно пейзажі малюю.

Львів'янин Андрій ось уже пів року на реабілітації. Тяжкі поранення отримав наприкінці вересня, коли зі своєю 80-ю бригадою виганяв росіян із Харківщини.

Андрій Стецько, військовослужбовець:

Підірвались на міні. Їхали на "Кразі". Я був в кузові ще з одним хлопцем. У мене зараз немає віддчуттів в ногах. Нога вже шість місяців в АЗФі.

Андрій і Максим ніколи раніше не малювали. Але тепер хлопці немов справжні митці зображують на своїх картинах новий світ.

Це прекрасний терапевтичний ефект. Воно заспокоює так і, я вважаю, що це прекрасний метод для душевного спокою, забуваєш про якісь свої там проблеми.

Опанувати художнє мистецтво військовослужбовцям допомагають професійні художниці та волонтери. Вони ж і забезпечують фарбами, полотнами та пензликами.

Євгенія Табінська, волонтерка:

Ми з хлопцями не працюємо, ми з ними просто творимо картини, шоби відволіктися від війни в певній мірі, бо не можна постійно знаходитися в стресі, треба трошечки переключатися.

Дві картини Андрія - нині на виставці за кордоном. Там на благодійному аукціоні творчі доробки бійців продають. Проєкт започаткували ще п'ять років тому. За цей час бійці створили тисячі картин.

Зоряна Кобзар, психологиня Будинку ветеранів:

Були декілька виставок в Англії і буквально вчора була виставка в Мадриді. Далі в нас готуються також виставки в Америці. Ще одна виставка буде в Англії - в Йорку і в Німеччині. Зібрані кошти за продані картини за зібрані кошти ми купуємо пікапи для евакуації та все необхідне для наших ЗСУ.

Головне завдання арттерарії - вивільнити емоції. Так ПТСР лікують у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Тут виходжують "важких" поранених. Проводять, як фізичну, так і психологічну реабалітацію.

Оксана Киричук, медична директорка Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни:

Арттерапія є вагомим елементом психологічної реабілітації. Вона сприяє психологічного стану наших пацієнтів, а також розвиває дрібну моторику в руках пацієнтів, в яких є рухові обмеження в кистях рук.

Завдяки мистецтву бійці швидше відновлюють і фізичне здоров'я, визнають медики. Іон за малюванням вчиться і заново говорити. У чоловіка було важке поранення в голову. Він - громадянин Молдови. Але коли росіяни вдерлися в Україну - приїхав, щоб воювати за наші ЗСУ.

Іон Бубульок, громадянин Молдови:

У нас есть такая анклава Приднестровье, ну они дуже погано с нашими людьми творят. Если не защищать зараз,вот зараз Украину, то будет и Молдова, и Грузию и Азербайджан. Они бы всех захотели уничтожить. Мы это видели.

На заняття з арттерапії бійці приходять охоче. І кожен з них мріє, аби якнайшвидше намалювати Перемогу.