Росіяни знищують іще одне місто на Донеччині. Ситуація загострилася в Авдіївці. Відучора місто перебуває у "червоній" зоні. Окупанти зосередили на ньому основні зусилля і гатять без розбору і зупину. Зараз в'їзд до міста заборонено, місцеве населення евакуюють.

Станіслав Кухарчук бачив як вивозять мирних жителів, і чого це коштує.

Ранок. Екіпаж "Білого Янголу" збирається на виїзд до палаючої Авдіївки. Цього разу поліцейські планують вивезти дитину та двох дорослих. З кожним днем охочих вирватись з пекла стає дедалі більше, каже Геннадій. Хоча є і ті, хто прагне повернутися туди. Пан Руслан 5 березня отримав поранення, з госпіталю він одразу хоче їхати додому. У нього там господарство.

Дорогою до Авдіївки у Геннадія жодних хвилювань - це у нього далеко не перша евакуація. Контрольний дзвінок родини для поліцейського своєрідна традиція. Ці хвилини для нього вкрай важливі.

На точці евакуації, де людей поліцейські передають рятувальникам, ми зустрічаємо ще один екіпаж. Це бійці спецпідрозділу "Київ". Зараз евакуацію з Авдіївки, проводять усі силовики. Ці чоловік із жінкою у перші хвилини навіть не вірять, що їм вдалось вирватись з пащ смерті.

- А чому ви вирішили виїжджати ? - Потому, что уже невозможно. Жену у него вчера убило.

Чим ближче до Авдіївки, тим гучніше стає за вікнами нашого бронеавтомобіля. Перше завдання поліцейських - висадити вдома Руслана. Щоправда, від його оселі та фермерського господарства за три тижні відсутності майже нічого не залишилось.

На конюшню ты посмотри, нет уже конюшни, смотри какая воронка.

А до вторгнення господарство пана Руслана були чималим. Три сотні баранів, дві собаки, кури, гуси, та понад сорок коней. Майже всі вівці загинули в ангарі від влучання авіабомби, з табуна коней живими лишилося лише 12, та й тих посікло уламками.

Саме через скакунів та собаку пан Руслан наважився повернутись в Авдіївку. Щоправда, як і чим вивезти звідси тварин він навіть не уявляє.

Руслан, житель Авдіївки:

5 кобил можна повантажити, а інші - ні. Загнати їх можна тільки так, щоб вони в машину по прямій заходили гоном.

Ось такими руїнами нас зустрічає центр Авдіївки. Всі вулиці у свіжих воронках і жодної неушкодженої будівлі. Тут навіть поржавілі уламки приховують неприємності - на них наш автомобіль пробиває колесо.

Замінити колесо поліцейські поспішають якнайшвидше - звуки вибухів в Авдіївці не змовкають ні на хвилину. Росіяни б'ють по місту абсолютно хаотично. Здається, що їхня мета - стерти його з лиця землі. Вже кілька тижнів, як до обстрілів артилерії додалися ще й нальоти ворожої авіації.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Сьогодні вночі росіяни здійснили черговий авіаудар по центру Авдіївки й, як бачите, зруйнували важливий стратегічний військовий об'єкт - це дитячий садочок. Приміщення його повністю знищене, а інша частина будівлі досі тліє. І ось таких атак на день, за підрахунками поліцейських, російські літаки роблять більше десятка.

У цьому пеклі ще залишається до двох тисяч жителів. Іван зараз чи не єдиний постійний представник органів влади в Авдіївці. У місцевий відділок поліції він заступив на чергування в березні минулого року, і по суті досі залишається на посту. Іван фіксує руйнування, загибель цивільних, допомагає людям заряджати телефони та набирати воду, а разом з тим постійно закликає авдіївців евакуйовуватись з міста.

Іван, поліцейський Авдіївського райвідділу:

Ну уявіть, ракета попала в ліве крило, а вони в правому живуть одні на весь під'їзд. Ні я залишуся, як я його не вмовляв, там все горить почало - ні і все. Ну як так!?

Та з кожним днем в Авдіївці стає все спекотніше. Ця жінка попросила "Білих Янголів" евакуювати її стареньку матір, але сама із двома неповнолітніми дітьми та чоловіком вирішила залишитись. Поліцейські таким рішенням шоковані.

Від звуків вибухів в цьому дворі сусіди та рідні проводжають в евакуацію маму з трирічним сином. Більше ніхто з мешканців будинку виїхати не захотів.

Маршрут з Авдіївки той же - із тилом палаюче місто з'єднує лише одна дорога, та й та прострілюється росіянами. Передавши евакуйованих, Геннадій видихає з полегшенням. Та роботи в його екіпажу ще вдосталь.

Геннадій Юдін, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Дітей у нас на сьогодні ще 5 залишаються. Я думаю, що ми до кінця цього місяця всіх вивеземо.

Відучора в Авдіївці вимкнули мобільний зв'язок та заборонили в'їзд у місто волонтерам і представникам преси. Ситуація в місті стає дедалі напруженішою.