Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки працює над розв'язанням проблем, пов'язаних з мобілізацією. Народні депутати вже внесли правки до закону для удосконалення процесу призову до війська. Йдеться зокрема про випадки, коли щойно мобілізованих майже одразу відправляли в зону бойових дій.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив член комітету та представник президента Зеленського у Раді Федір Веніславський.

За результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з'ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності.

Веніславський повідомив, що наразі в оборонному комітеті триває робота над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів. Зокрема розробляються законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов‘язаним внутрішньо переміщеним особам, які вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.

Нагадаємо, у Раді хочуть скасували пожиттєві пільги для захисників після демобілізації.