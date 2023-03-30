Ремонтні підрозділи на фронті: яка специфіка їх роботи та кому допомагають [ Редагувати ]
Спектр їхніх завдань чималий. Сьогодні вони можуть ремонтувати трофейні БТРи та кулемети "Корд". А завтра броньовики та автоматичні гранатомети від західних партнерів. Мова про ремонтні підрозділи на фронті. Детальніше про специфіку її роботи наш спільний матеріал із кореспондентами Військового телебачення.
Тихо в цьому цеху майже не буває!
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
Демонтаж, монтаж, капітальні й середні ремонти двигунів машин і всього іншого, що є на озброєнні в нашій бригаді.
Сюди потрапляє техніка та зброя, якою на фронті користуються бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Позивний "Зброяр", військовослужбовець Збройних сил України:
Ремонтуємо всю зброю, всю наявну зброю на озброєнні бригади починаючи від пістолетів і закінчуючи великокаліберними кулеметами й гранатометами. А це в нас модернізація. Ми ставимо американські кулемети Browning M2 на "Хаммер", що у нас є, і на Bushmaster.
Фахівці ремонтного підрозділу кажуть: ритм роботи завжди напружений. Адже іноді доводиться виїжджати й працювати безпосередньо на передовій!
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
У нас тут цех, де хлопці самі станки виготовляють. У нас також є своє виробництво. Токарі виробляють чудеса, виточують. Хлопці приїжджають з "передка", артилеристи: "Нам треба там деталь". Хлопці стали, за день зробили. Все, увечері приїжджають, поставили. На наступний день дзвонять, кажуть: "Хлопці все файно! Ми їх мочимо!". І все.
Мотористи, токарі, електрики, зброярі. Всі працюють злагоджено та швидко. Наші захисники кажуть: "Саме командна робота та професіоналізм - запорука успіху під час виконання поставлених завдань".
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