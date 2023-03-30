Поводилися як варвари, забирали їжу і пиячили: як рашисти спотворили село Квітневе всього за добу [ Редагувати ]
Квітневе - в селі з красивою назвою окупанти були добу, але й за цей час встигли показати усю потворність "руського миру": поводилися як варвари, забирали їжу і пиячили. А коли передислокувалися, то почали Квітневе обстрілювати. Гатили так, що люди мусили виїжджати: на 150-ти подвірʼях лишилося тільки шестеро місцевих жителів та охоронець ферми. З них вижили.. лише двоє.
Сергій показує зруйноване село. В одних будинках вціліли лише стіни, а деякі - це суцільна купа каміння.
Сергій Паладій, заступник керівника Первомайської селищної військової адміністрації:
І оце вулиця Миру. Саме більше постраждала. Оце сліди роботи так званого "сонцепьока". От всьо, що у людей було, от в такому стані воно зараз знаходиться.
Оселя Олександра постраждала менше, бо розташована на іншому боці Квітневого. Проте і в його будинку замість даху - звичайна плівка, а у стінах - отвори розміром з вікна.
Олександр Власьєв, житель села Квітневого:
У людей буває і похуже. Попадание було в монолит. Це якби мімо моноліта, то тут рознесло б все. Отут немає потолка, там немає потолка.
Чоловік вже місяць як повернувся в село і мусить ночувати майже під зорями.
Вот мой ночлег. Дякую этим освободителям. Освободили от всего то, что було. И вот что осталось. Вот так на данный момент я живу и сплю в холоде.
Олександр пригадує ніч, коли у Квітневе зайшли ворожі солдати.
Олександр Васильєв, житель села Квітневе:
Вони зайшли ночью. Десь в 10 вечера. Много, їх очень много тут було. Десь 300-350 чоловік було.
Окупанти будили селян, аби ті надали місця для ночівлі.
Олександр Васильєв, житель села Квітневе:
До некоторих заходили даже з дітьми. У перший дом, там Самбури Серьоги, там його жена і орала - я в хату не пущу, потому что дєті, потому что.. щоб не перепугалися.. До соседей вони нахально зайшли.
Олександр говорить, що путінські армійці поводилися як варвари - солдати забирали їжу, а ще… зазирали в чарку. У ворожому війську були шахтарі з так званих "денеерії" та "еленерії". Морди рашистів.
Олександр Васильєв, житель села Квітневого:
До мене підійшли два молодих. Я кажу хлопці, що ви тут делаєте, откуда Ви? З Луганська, Донецька. Нас сюда послали. Ну послали, можна й не йти, я так думаю. Нас заставили, нас витягнули. Не з окопів, а з шахт, з роботи повитягували. Ну ховайся, ти должен думать головой, что ти йдьош сюда людей убівать. Ти убійца, а как по-другому сказать?
З Квітневого окупанти через добу передислокувалися у сусіднє Засілля. Туди вулицями пішла ворожа техніка…
Олександр Васильєв, житель села Квітневе:
Через наше село пройшла велика колона техніки, там не хватало тільки запорожців. Яка хочеш там техніка була. Потому что ми збилися (ред. - рахувати) із зятем на 1300 одиниць техніки.
Саме з неї потім окупанти гатили по Квітневому.
Ой, ужас що робилося, ужас, рибочко. Бачила все на свої очі.
Максим Урлов, житель села Квітневого:
Танки, СаУ, град, кассеты, ствольная артиллерия, минометы, только не била авиация и ракеты С-300.
Але й наші військові "насипали" ворогові.
Олександр Власьєв, житель села Квітневе:
Вони отсюда тікали, оттуда тікали на камазах, ноги, руки тіліпалися, навіть губили друг друга (посміхається), тікали. Ми всьо наблюдали у бінокль.
Спочатку місцеві жителі не поспішали з евакуацією. Продуктами допомагали військові ЗСУ.
Максим Урлов, житель села Квітневого:
Гуманітарку давали, ну і солдати помагали, солдати хорошо помагали.. пищей.
Але ворожі обстріли частішали і залишатися в Квітневому ставало геть небезпечно.
Олександр Власьєв, житель села Квітневого:
У нас в первый вже день, коли попадали по нашему селу, погибло 3 человека. Муж із женою.. мого друга родітєлі Якімови, і наша родственница. Старого Якімового, його собрав син один і другий по кусках, матері ногу оторвало.
Наприкінці березня родина Олександра з села виїхала.
Олександр Власьєв, житель села Квітневе:
Я 22 уехал из-за детей, потому что жена начала плакать. Жалко детей.
День за днем будинки селян порожніли. Зрештою у Квітнемому залишилося тільки шестеро місцевих жителів та робітник ферми.
Максим Урлов, житель села Квітневе:
В начале нас было семеро. Шестеро жителів и один на ферме там охранял. Потом одного в доме убило, потом одного убило под навесом, ну того ранило, он в больнице умер..ну и мы вдвоем вот так остались - я здесь, она там.
Максим не виїхав через тварин, бо боляче було кидати собак напризволяще.
Максим Урлов, житель села Квітневе:
Тут как Маугли ходил. За мной все собаки тут бегали. Ничего нормального.
І саме чотирилапі рятували чоловіка у хвилини відчаю та безпорадності.
Максим Урлов, житель села Квітневе:
Собаки помогли с ума не сойти. Я уже с собаками начал разговаривать.
Чоловік говорить, що найважче було здобувати воду.
Максим Урлов, житель села Квітневе:
Свет, то не главное. Самое главное было воду доставать у людей в колодцах, бо у меня закончилась вода, то у соседа брал. У соседа закончилась, там на нижней улице брав. Бували такі дні, що вийти з дому не міг через обстріли.
Зараз у Квітневому тихо. А з настанням весни в село почали повертатися люди.
Сергій Паладій, заступник керівника селищної Первомайської військової адміністрації:
Село налічувало 150 дворів. Зараз 59 сімей вже вернулося. Вже працюють. В селі вже є світло, вернули. Вже є газ. Зараз відремонтували водонапірну башню.
Максим Урлов, житель села Квітневе:
Люди возвратились. Ну правильно, не так скучно уже одному.
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