Україна отримала пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів [ Редагувати ]
До державного бюджету України надійшов пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Кошти було надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив:
Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України - сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.
За його словами, ці кошти дозволять підтримати українців в умовах війни та наблизити нашу перемогу над Росією.
Зазначимо, що додатковий кредит надається на 10 років за процентною ставкою 1,5% річних.
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