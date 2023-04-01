У Берліні запрацював сервіс "Документ": переселенці зможуть отримати українські паспорти (відео) [ Редагувати ]
Отримати український паспорт за кордоном або обміняти посвідчення водія. Відтепер для біженців, які виїхали до Німеччини - ці послуги стали доступнішими. У Берліні почав роботу паспортний сервіс "Документ".
Чи багато було людей у перший день роботи центру? І в яких ще планують відкрити схожі паспортні столи? - знає Тетяна Логунова.
За годину до відкриття біля центру паспортного сервісу сотні людей. Працює жива черга. Ірина з Одеси показує свій номер - вона 144. У Німеччині жінка з мамою та сином із травня минулого року, виїхали з України за внутрішніми паспортами.
Ірина, громадянка України:
Приїхали робити закордонні паспорти для всієї сім'ї. Дізналися з фейсбуку, з телеграм-каналів.
Схожа історія і в пані Наталі з Нікополя. З України вона та діти виїхали, не маючи закордонних паспортів.
Наталя, громадянка України:
По українських паспортах їхали, а діти по свідоцтвах про народження.
А маленька Мар'ям народилася вже в Німеччині. І з мамою прийшла оформляти свій перший український документ.
Айше, громадянка України:
Я з першого травня тут. Тут народжувала.
Після початку повномасштабної війни Німеччина прийняла більше мільйона біженців з України. Багато людей приїхали без біометричних документів, в інших за цей час закінчився строк дії закордонних паспортів. Теоретично оформити нові можна було в консульствах України. Утім, з такою кількістю охочих дипломатичні представництва не могли впоратися.
Олексій Макеєв, посол України в Німеччині:
Ми провели опитування української громади з питанням: "Яка найбільш затребувана для вас послуга?" Очевидна відповідь була - паспорти. 80% сказали - виготовлення закордонних паспортів. Ми порахували тоді, що якби наші консульства працювали 24 години на добу, сім днів на тиждень, нам знадобилося б 6 років для того, щоб опрацювати всі заяви. Саме тому ми в усіх наших консульствах реструктуризували процес видачі слотів і паралельно говорили з ДП "Документ" про відкриття паспортного сервісу в Німеччині.
Німецький філіал нічим не відрізняється від українських паспортних центрів. Оформлення і схема роботи ідентична - прийшов, здав усі необхідні документи та відбитки пальців, зробив біометричне фото і готово. Через півтора, два місяці можна прийти й забрати закордонний паспорт, який надрукують в Україні.
Олексій Макеєв, посол України в Німеччині:
Що також важливо. Наші посольства і консульства для виготовлення паспортів на день можуть прийняти 20-30 людей кожне. Колеги тут зможуть прийняти до тисячі на день.
До речі, оформити в німецькому представництві можна буде не лише закордонні паспорти.
Сергій Козаков директор департаменту організації основної діяльності ДП "Документ":
Якщо ви були в паспортному сервісі в Україні, представництво працює так само. Людина може звернутися за оформленням закордонного паспорта, внутрішнього паспорта у вигляді ID-картки, є опція одночасно податися на оформлення цих документів, також оформити посвідчення водія. Наразі працює лише обмін посвідчення водія, тобто зі старого на новий або у зв'язку зі зміною імені. Принесли посвідчення водія - на заміну отримали інше.
Крім Німеччини, подібні представництва вже працюють у Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині. У планах - Іспанія та Італія.
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